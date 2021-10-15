مانشستر سيتي: رياض محرز ليس ساحر العرب!

غرد موقع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي على صفحته الرسمية عبر تويتر بعبارة “رياض محرز ليس ساحر العرب” ضمن حملة شاركت فيها أندية رياضية أوروبية عبر نشر تغريدات مرفقة بأعلام حمراء.

ولقيت الحملة رواجا كبيرا وأصبحت تريند في موقع تويتر خلال الساعات القليلة الماضية، حيث ينشر المشاركون في الحملة تغريدات معاكسة تماما ومتناقضة مع ما يعتقدونه أو يؤمنون به.

وانضم مانشستر سيتي للحملة، بتغريدة قال فيها إن نجمه الجزائري، رياض محرز، ليس ساحر العرب، مع إضافة الأعلام الحمراء، وهو ما يعني أن السيتي يقصد هنا أن محرز فعلا هو ساحر العرب.

ويرى مبتكرو هذه الحملة، الذين زينوا موقع “تويتر” باللون الأحمر، أن نشر الأعلام الحمراء يرمز إلى خط أحمر من الخطأ تخطيه، كونه يمثل خطرا ما أو ضررا أو لسبب ما.

وواكبت أندية أخرى هذه الحملة على غرار ريال مدريد، الذي قال إن مهاجمه كريم بن زيما ليس أفضل رقم 9 في العالم حاليا، ومانشستر يونايتد الذي كتب: “كريستيانو ليس الأعظم على الإطلاق”.

أما ولفرهامبتون الإنجليزي، فكتب أن مدافعه المغربي رومان سايس ليس أفضل مدافع عربي.