مانشستر سيتي يصر على تجديد عقد محرز قبل “الكان”

تفاصيل مرتبطة بالراتب الجديد تعطل إنهاء الاتفاق

كثفت إدارة مانشستر سيتي الإنجليزي مساعيها من أجل تجديد عقد الدولي الجزائري، رياض محرز، خلال الأيام القليلة المقبلة بعد دخوله في الـ18 شهرا الأخيرة من العقد الذي يربطه بالنادي السمّاوي إلى غاية صيف عام 2023، وتحرص إدارة المان السيتي للاحتفاظ بنجمها الجزائري بعد المستويات الجيّدة التي يقدمها في الفترة الأخيرة.

ويرتبط محرز بعقد مع مانشستر سيتي ينتهي شهر جوان من عام 2023، وكان قريبا من تجديد عقده نهاية الموسم الماضي بعد تألقه اللافت مع النادي الانجليزي في دوري أبطال أوروبا، لكن المفاوضات بين إدارة النادي ووكيل أعمال قائد “الخضر” توقفت دون سابق إنذار، ما أرجعته مصادر إعلامية بريطانية آنذاك إلى رغبة مسؤولي مانشستر سيتي في التريث قبل حسم مستقبل محرز، خاصة بعد ضم الدولي الانجليزي، جاك غريليتش، في صفقة قياسية.

وقالت صحيفة “ذا صن” البريطانية في تقرير لها، الثلاثاء، إن رياض محرز سيكون اللاعب التالي على قائمة المجددين لعقودهم في نادي مانشستر سيتي، بعد أن نجحت إدارة الأخير في التجديد لعدة أسماء منذ الصيف الماضي، في صورة البرتغالي روبن دياز والبلجيكي كيفين دي بروين والإنجليزيين جون ستونز وفيل فودين والبرازيليين إدرسون وفرناندينيو، تبعا لخطة النادي لتحصين أبرز نجومه، نفس المصدر أكد بأن مسؤولي المان سيتي يكثفون مساعيهم لتجديد عقد نجم ليستر سيتي السابق، مستغلين رغبة الأخير في البقاء مع الفريق، وقال التقرير: “محرز سعيد في مانشستر ويحرص على البقاء، خاصة بعد إعلان خطوبته مع تايلور وارد الصيف الفارط”، قبل أن يضيف: “رياض محرز لا يزال جزءً أساسيًا من خطط بيب غوارديولا، على الرغم من كونه لا يشارك بانتظام في المباريات”.

من جهة أخرى، أكد تقرير الصحيفة البريطانية الشهيرة بأن مسؤولي النادي السمّاوي حددوا تفاصيل العقد الجديد لمحرز، الذي يتقاضى حاليا 160 ألف جنيه أسبوعيا، حيث من المتوقع رفع الراتب الأسبوعي للنجم الجزائري، كما كشفت “ذا صن” بأن مسؤولي مانشستر سيتي يسعون لإنهاء المفاوضات وإمضاء العقد الجديد قبل تنقل محرز رفقة المنتخب الجزائري للمشاركة في كأس أمم إفريقيا بداية العام المقبل بالكاميرون، ومن المرجح أن ينضم محرز إلى تربص منتخب بلاده استعدادا لذلك الحدث يوم 27 ديسمبر، ما يعني أن حسم تجديده من عدمه قد يكون قبل هذا التاريخ، كما توقع نفس المصدر بأن أي فشل للمفاوضات بين رياض محرز وإدارة مانشستر سيتي سيقوده دون شك للرحيل عن الفريق الصيف المقبل، قبل عام من نهاية عقده، ورشح نادي باريس سان جيرمان الفرنسي للفوز بخدمات أفضل لاعب في الدوري الانجليزي الممتاز عام 2016، وهو الذي كان اهتماما بضمه خلال الفترة الماضية.