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رياضة

مانشستر سيتي يفشل في إحراز كأس رابطة أبطال أوروبا

علي بهلولي
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مانشستر سيتي يفشل في إحراز كأس رابطة أبطال أوروبا

لم يُوفّق فريق مانشستر سيتي مساء السبت، في إحراز كأس رابطة أبطال أوروبا. بعد خسارته في المباراة النهائية بِنتيجة (0-1) أمام نادي تشيلسي.

ولُعبت هذه المباراة بِمدينة بورتو البرتغالية، تحت إدارة تحكيم من إسبانيا.

وسجّل الهدف الوحيد في هذه المباراة، الألماني كاي هافيرتس صانع ألعاب فريق تشيلسي في الدقيقة الـ 42.
وخاض الجناح الجزائري رياض محرز كامل أطوار هذه المباراة، بِزيّ فريق مانشستر سيتي.
ولم يستفد محرز من مساعدة زملائه، الذين انصبّ اهتمامهم على تموين رحيم سترلينغ وكيفين دو بروين وفيل فودن بِالكرات، دون طائل.
وفشل المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا في إيجاد الحلول لِفريقه مانشستر سيتي، حيث عجز لاعبوه عن اختراق الجبهة الخلفية لِنادي تشيلسي، كما ظهر عليهم الارتباك والتسرّع والأخطاء البداية.
وإذا كان فريق مانشستر سيتي قد بلغ نهائي رابطة أبطال أوروبا لِأوّل مرّة، فإن نادي تشيلسي الإنجليزي بات وقد تذوّق حلاوة التتويج لِثاني مرّة، بعد حصاد نسخة 2012.

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