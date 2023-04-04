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الجزائر

ماهي عقوبة عدم استظهار قسيمة السيارات؟.. الدرك يجيب

الشروق أونلاين
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ماهي عقوبة عدم استظهار قسيمة السيارات؟.. الدرك يجيب
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بالتزامن مع فترة اقتناء قسيمة السيارات، شدد الدرك الوطني على ضرورة إظهار هذه الوثيقة على زجاج المركبة.

وفي منشور عبر صفحة “طريقي” المختصة في السلامة المروررية، أكد الدرك أن استظهار قسيمة السيارات منصوص عليه بالمادة 308 من الأمر 76-103 المؤرخ في 9 ديسمبر 1976 المتضمن قانون الطابع.

وأوضح أن عدم استظهار القسيمة يترتب عليه السحب الفوري لبطاقة تسجيل المركبة مقابل وصل مؤقت يرخص السير لمدة 07 أيام، ولا ترد بطاقة التسجيل إلا بعد تقديم بيان يثبت دفع القسيمة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه المادة القانونية تم تعديلها بموجب القانون 02-11 المؤرخ في 24 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 لاسيما المادة 38 منه، أين نصت على الزامية استظهار قسيمة السيارات على الزجاج الامامي للمركبة.

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