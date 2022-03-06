مايكل أوليز يقترب من “الخضر” وينتظر التفاتة بلماضي

لم يتواجد في قائمة نيجيريا الخاصة بـ "فاصلة المونديال"

قدم الاتحاد النيجيري لكرة القدم هدية للمنتخب الجزائري بخصوص النجم الواعد مايكل أوليز، نجم نادي كريستال بالاس الانجليزي، الذي يتنافس عليه المنتخبان من أجل إقناعه بحمل ألوان أحدهما في المستقبل القريب، عندما خلّت لائحة منتخب “النسور الممتازة” المعنية بالمواجهة الفاصلة في تصفيات كأس العالم 2022 أمام غانا نهاية الشهر الجاري من اسم مايكل أوليز.

وكان الاتحاد النيجيري لكرة القدم كشف عن قائمة 30 لاعبا التي اختارها المدير الفني لمنتخب نيجيريا، أوغوستين إيغوافون، من أجل مواجهة غانا ذهابا وإيابا يومي 25 و29 مارس الجاري في الدور المونديالي الفاصل، ولم تضم القائمة اسم نجم كريستال بالاس، مايكل أوليز، رغم أن بعض وسائل الإعلام النيجيرية كانت تحدثت عن إمكانية تواجده مع منتخب “النسور الممتازة”.

وكان المدير الفني لمنتخب نيجيريا، أوغوستين إيغوافون ورئيس اتحاد كرة القدم النيجيري، اجتمعا الشهر الماضي بنجم كريستال بالاس في العاصمة الانجليزية لندن، من أجل إقناعه بالدفاع عن ألوان منتخب نيجيريا تبعا لأصول والده النيجيرية، لكن عدم استدعائه لمواجهة غانا يعني بأن أوليز قد حسم فعلا مستقبله الدولي لصالح منتخب آخر، حسب ما أكده مراقبون.

ويصنف هذا الخبر، حسب عديد المراقبين، في خانة الأنباء السعيدة للمنتخب الجزائري، لأنه يُقرب الأخير أكثر من أي وقت مضى من الفوز بخدمات النجم الواعد (21 سنة)، خاصة أن الكثير من المصادر الإعلامية ومنها حتى النيجيرية، أكدت في وقت سابق بأن أوليز يُفضل اللعب مع المنتخب الجزائري، وهو خيار تدعمه فيه والدته الجزائرية وحتى وكيل أعماله، واختار الاتحاد الجزائري لكرة القدم ومن ورائه المدير الفني، جمال بلماضي، إحاطة ملف مايكل أوليز بالسّرية الكبيرة، على غرار اللاعبين مزدوجي الجنسية الآخرين الذين اتصل بهم لإقناعهم بالدفاع عن ألوان “الخضر”، ويسعى لاستغلال الوقت الكافي لحسم هذه الملفات في الوقت المناسب.

ويعتبر مايكل أوليز، حسب عديد المحللين ووسائل الإعلام الانجليزية، جوهرة كروية واعدة بحكم المستويات الكبيرة التي يقدمها منذ بداية الموسم مع نادي كريستال بالاس، بدليل أنه اختير لاعب الشهر في النادي اللندني للمرة الثانية على التوالي منذ بداية العام الجاري (جانفي وفيفري)، وتوقع الكثير من المحللين انتقاله إلى فريق أكبر الصيف المقبل.

وتترقب الجماهير الجزائرية بشغف ما سيسفر عنه ملف ضم النجم الجزائري الواعد، مايكل أوليز، وهي التي أطلقت عليه مسبقا لقب “محرز الجديد”، وتراه الخليفة المثالي لنجم مانشستر سيتي الانجليزي، خاصة أنه يتشارك معه في نفس منصب اللعب والمهارات الفنية العالية.