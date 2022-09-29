لماذا تعارض والدة رونالدو زواجه من جورجينا رودريغيز؟

عاد خبر انفصال النجم البرتغالي رونالدو، عن جورجينا رودريغز للواجهة في الآونة الأخيرة، وضجت مواقع التواصل الاجتماعي به بعدما أوردته الكثير من الصفحات المعنية بأخبار المشاهير.

وبحسب ما تم تداوله عبر الشبكات، فقد طرد رونالدو حبيبته وأم أولاده جورجينا خارج منزله، بعدما طرد مدربها الشخصي وهو صديقه أيضا بسبب تسريب صور لهما معا.

ولم يعلق رونالدو عن خبر الانفصال بالرغم من انتشاره على نطاق واسع، لكن أعين الكاميرات رصدت جورجينا في الملعب بعد الشائعات، حيث حضرت المباراة التي أقيمت، الثلاثاء 27 سبتمبر، بين المنتخب البرتغالي ونظيره الإسباني، ضمن منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وتداول الجمهور صورا لجورجينا خلال تواجدها في مدرجات ملعب براغا بالبرتغال، حيث تحرص بين فترة وأخرى على أن تكون متواجدة مع رونالدو.

وقالت تقارير إخبارية إن رودريغيز، قدمت الدعم لحبيبها ووالد أطفالها، بعدما تعرض لإصابة خطيرة، قبل نحو أسبوعٍ من الآن، في مباراة منتخب بلاده أمام التشيك.

يأتي حضورها تلك المباراة بعد الانتقادات اللاذعة، التي تعرض لها النجم البرتغالي، ومطالبة الكثيرين باستبعاده من تشكيل المنتخب أمام إسبانيا، وإبقائه على دكة البدلاء، بعد الأداء الضعيف الذي قدمه في مباراة منتخبه ضد التشيك، إذ لم يستطع تسجيل أي هدف، رغم فوز البرتغال بأربعة أهداف مقابل لا شيء.

شقيقة رونالدو تثير الجدل بشأن مستقبله في مانشستر يونايتد

وفي شهر جويلية، أثارت شقيقة رونالدو، جدلا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي بشأن مستقبله في مانشستر يونايتد.

ونشرت كاتيا أفيرو رسالة غامضة عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، أوحت من خلالها حسب متابعين أن شقيقها على وشك مغادرة أولد ترافورد، وفقا لصحيفة ذا الصن.

وسأل أحد المتابعين كاتيا إن كان رونالدو سيبقى في مانشستر، فاقترحت عليه “ارتداء نظارات.. أو تعلم القراءة ومتابعة الأخبار التي تنشر”.

ووفقا لما أوردته تقارير إخبارية فإن رد شقيقة رونالدو المبهم يعني أن “صاروخ ماديرا” يتجه للرحيل عن “أولد ترافورد”، خاصة وأنه أخبر “المانيو” بأنه يرغب في الرحيل هذا الصيف، في سعيه للعب في دوري أبطال أوروبا.

ولم ينضم رونالدو “لأسباب عائلية” إلى جولة “الشياطين الحمر” في تايلند وأستراليا قبل بداية الموسم الجديد.

ويخطط “مان” يونايتد الآن لبقية جولته من غير “الدون” الذي يواصل التدريب بمفرده في لشبونة.

إلهام شاهين تنتقد علاقة رونالدو بجورجينا.. وهذا ما قالته!

انتقدت الفنانة المصرية إلهام شاهين علاقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بصديقته وأم أولاده جورجينا رودريغز، واصفة إياها بالسطحية.

وأوضحت شاهين أن علاقة رونالدو بجورجينا مبنية على الاستعراض والشو، وأبدت اعتراضا على الطريقة التي يستعملانها حسبها للوصول إلى الشهرة.

وأكدت أنها ليست علاقة قائمة على الحب الحقيقي وليست خاصة، بل معروضة بشكل كبير أمام الجمهور.

وقالت شاهين في مداخلة تلفزيونية لها: “بشوف علاقتهم دي شو، وليست مشاعر حقيقية، لأن المشاعر الحقيقية تكون خاصة جدا أنا مش بحب الشو وبحس إن دا شي كداب ومنظرة، الحب تصرفات وحنان ومشاعر بين الأحباب”.

رونالدو يشعل حماس متابعيه بعد كتابته منشورا باللغة العربية

وأشعل النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، حماس متابعيه، مؤخرا، بعد كتابته منشورا باللغة العربية، يشكر فيه دبي، التي احتفل فيها بعيد ميلاد رفيقته جورجينا.

ونشر رونالدو، مساء السبت 29 جانفي 2022، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، صورة عائلية في شاطئ جميرا وعلق: “شكراً دبي على الأوقات الجميلة.. شكراً دبي على الأحاسيس الدافئة.. شكراً دبي على توفير أجمل اللحظات العائلية”.

وأضاف: “دبي بيتي الثاني.. وعائلتي ممتنة لحسن الاستقبال وكرم أخلاق شعبكم الجميل.. مع خالص محبتي لكم”.

وأبدى المتابعون العرب إعجابهم بسلاسة لغة رونالدو متسائلين إن كان هو من يحسن العربية أم كتبها غيره، كما أكد الكثيرون بأنه يجيد العربية أفضل منهم إن كان هو صاحب الكلمات.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يضع فيها رونالدو منشورا باللغة العربية، إذ سبق له وأن كتب أثناء زيارته للمغرب عام 2015: “أستمتع بوقتي في المغرب مع أصدقائي”.

بالفيديو.. احتفال رونالدو بعيد ميلاد جورجينا في دبي يشعل شبكات التواصل

أشعلت صور احتفال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعيد ميلاد رفيقته جورجينا رودريغز، بعيد ميلادها الـ 28 شبكات التواصل الاجتماعي.

وعبر نشطاء عن إعجابهم بلاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي لا يفوت الفرص أبدا في إظهار حبه لأم أولاده، مؤكدين بانها اكثر امرأة محظوظة على وجه الأرض.

وضجت المواقع، الخميس 27 جانفي، بصور الاحتفال التي حظيت بآلاف التعليقات الإيجابية، حيث ركز الأغلبية على علاقة الحب القوية التي تجمع الطرفين.

وفاجأ رونالدو رفيقته في عيد ميلادها بعرض قصة حياتها مرفقة بعبارة عيد ميلاد سعيد على برج خليفة، بينما كانا يتناولان العشاء بأحد المطاعم القريبة.

رفيقة رونالدو: عشت في مخزن قبل لقائه!

وكانت عارضة ​الأزياء الأرجنتينية، جورجينا​ رودريغيز، رفيقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وأم أولاده قد كشفت في الأسبوع الأول من شهر جانفي كيف كانت تعيش في مخزن قبل لقائه.

وفي مقطع ترويجي جديد من مسلسل نتفلكس الوثائقي “I Am Georgina”، قالت العارضة البالغة من العمر 27 عاما إنها “حين وصلت إلى مدريد كانت تعيش في شقة بسيطة ثمن إيجارها 250 يورو، إلى أن تغيرت حياتها بمقابلة كريستيانو رونالدو.

وصرّحت العارضة أنها لم تقدر على دفع ثمن مدفأة أو مكيف أثناء إقامتها في غرفة تخزين شديدة البرودة في الشتاء وحارقة في الصيف.

انتقلت جورجينا من مدينة جاكا إلى العاصمة الاسبانية مدريد بمفردها في مراهقتها لتعمل كمساعدة في احدى المحلات قبل أن تصل إلى ثروتها الحالية.

وأضافت: “وصولي إلى مدريد كان مريع. كنت أبحث عن شقق رخيصة الثمن واستقريت في شقة كانت تستخدم كغرفة تخزين. كانت شديدة البرودة في الشتاء وشديدة السخونة في الصيف. وتغيرت حياتي في اليوم الذي قابلت فيه كريستيانو رونالدو”.

بدأت جورجينا مواعدة لاعب مانشيستر يونايتد بينما كانت تعمل في احدى محلات Gucci في مدريد وتحصل على 10 يورو في الساعة.

وفي المسلسل الوثائقي – الذي سيعرض على شبكة نتفلكس يوم 27 جانفي تستعين جورجينا بمقاطع من حياتها من ضمنها وهي تمر من أمام قافلة السيارات الخاصة برونالدو ومقاطع لها وهي تمارس الباليه.

ومن المقرر أيضًا أن تحكي الموديل عن تحولها من مراهقة فقيرة إلى صاحبة 30 مليون متابع على انستجرام. وكما تقول: “هذه ليست النهاية، بل هي البداية.”

وكشفت أيضًا رودريجاز الملصق الدعائي الخاص بالمسلسل “أنا جورجينا” الذي يحمل عبارة “كنت أبيع حقائب في شارع سيرانو والآن أجمعهم.”

في الإعلان الدعائي الخاص بالمسلسل، نرى جورجينا وهي تغلف هدايا للأطفال الذين تتبرع لهم بالتعاون مع منظمة “مستقبل جديد” الاسبانية لحماية الأطفال.

وفي إحدى اللقطات، تبكي بينما يُقرأ لها خطابًا من أحد الأطفال الذي كتب: “أنت فائقة العطف يا جورجينا. أتمنى لو كان العالم كله مثلك.”

لماذا تعارض والدة رونالدو زواجه من جورجينا رودريغيز؟

كشفت صحيفة إسبانية، شهر سبتمبر 2021، سبب رفض والدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو زواجه من صديقته العارضة الأرجنتينية الأصل جورجينا رودريغيز.

وقالت صحيفة “ماركا” إن دولوريس أفيرو، والدة رونالدو، تعارض زواجه من رودريغيز، لاعتقادها بأن الأخيرة طامعة في أموال ابنها ولديها دوافع اقتصادية لا غير.

وبحسب ذات الصحيفة، فإن ونالدو يبدو سعيدا جدا بعلاقته مع رودريغيز، التي يشاركها حياة عائلية في مانشستر، حيث يعيشان مع كريستيانو جونيور وإيفا وماتيو وألانا”.

وأضافت أن “رودريغيز تنتظر عرض الزواج من رونالدو، لكن عائلته هي حجر العثرة الرئيسي في حفل الزفاف المحتمل”.

وأشارت “ماركا” إلى أن تقارير إعلامية نقلت عن مصدر مقرب من رونالدو قوله إن “أفيرو تعتقد أنه لا ينبغي للطرفين أن يتزوجا لأن دافع جورجينا للقيام بذلك هو الاستفادة من أموال ابنها”.

وأضافت الصحيفة أنه “على ما يبدو، يعتقد أبناء أفيرو الآخرون الأمر نفسه، مما يعني أن معارضة أجراس الزفاف داخل عائلة العريس قوية”.

وتابعت: “سيحدد الوقت ما إذا كان مهاجم مانشستر يونايتد يستمع لوالدته”.

وروت جورجينا رودريغيز قصة لقائها الأول مع رونالدو، في السابق بالقول: “التقيت به لأول مرة في متجر غوتشي عام 2016، حيث كنت أعمل كمساعدة مبيعات، ثم تكرر اللقاء بعد أيام في محل آخر، عندها تمكنا من التحدث في جو مريح، خارج بيئة العمل، لقد وقعنا أنا ورونالدو في الحب من أول نظرة”.

أنجبت جورجينا رودريغيز ابنتهما “آنا مارتينا”، في نوفمبر 2017، بعد خمسة أشهر فقط من ولادة التوأم الدون البرتغالي “إيفا وماثيو” من قبل أم بديلة.

ولدى نجم كرة القدم أيضا نجله البكر كريستيانو جونيور 11 عاما، من امرأة أمريكية مجهولة الهوية.

وظهر رونالدو لأول مرة مع جورجينا رسميا، في جانفي 2017 ، عندما حضرت معه إلى حفل جائزة “الكرة الذهبية” التي توج بها البرتغالي.