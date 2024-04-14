ما هي المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تقول إيران أنها استندت إليها في هجومها على الكيان الصهيوني ؟

قالت البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة أن الهجوم الذي قامت به إيران ضد الكيان الصهيوني يستند إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

قالت بعثة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الأمم المتحدة أن الهجوم الذي قامت به ايران ضد الكيان الصهيوني يستند إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق بالدفاع المشروع، وهذا ردا على عدوان الكيان على القنصلية الإيرانية في دمشق.

وتنص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة في فصله السابع “فيما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان” على ما يلي:

“ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء “الأمم المتحدة” وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورا، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس – بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق – من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.”

ويأتي الهجوم الإيراني على الكيان الصهيوني ردا على تعرض السفارة الإيرانية في دمشق في الفاتح من أفريل، حيث دمرت غارة جوية إسرائيلية المبنى الملحق بالقنصلية الإيرانية المجاور للسفارة الإيرانية ما خلف مقتل 16 شخصا من بينهم العميد في الحرس الثوري الإيراني محمد رضا زاهدي وسبعة ضباط آخرين.

ولم يعترف الكيان الصهيوني رسميا بمسؤوليته في اغتيال محمد رضا زاهدي، كما أنه لم ينف أيضا مسؤوليته عن العملية.

وقالت بعثة إيران في الأمم المتحدة حسب ما نقلته وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء “إرنا”، أنه وبعد هجومها هذا يمكن “اعتبار الأمر منتهيا”، وأضافت أنه “إذا ارتكب النظام الإسرائيلي خطأ آخر سيكون الرد الإيراني أكبر بكثير”.