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حل اليوم بالجزائر في زيارة عمل وصداقة

مباحثات على انفراد بين رئيس الجمهورية ورئيس حكومة إسبانيا بيدرو سانشيز

الشروق أونلاين
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مباحثات على انفراد بين رئيس الجمهورية ورئيس حكومة إسبانيا بيدرو سانشيز
أرشيف
رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز

أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، مباحثات على انفراد مع رئيس حكومة إسبانيا، بيدرو سانشيز، الذي حل بالجزائر في زيارة عمل وصداقة.

وخص الرئيس تبون سانشيز باستقبال رسمي بمقر رئاسة الجمهورية، كما أخذ رفقته صورة تذكارية أمام ممثلي وسائل الإعلام الوطنية والدولية.

وكان في استقبال سانشيز بمطار هواري بومدين الدولي الوزير الأول، سيفي غريب، وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية، حيث قام في مستهل الزيارة، بوضع إكليل من الزهور أمام النصب التذكاري المخلد لشهداء الثورة التحريرية المجيدة بمقام الشهيد بالعاصمة، كما وقف دقيقة صمت ترحما على أرواحهم الطاهرة.

ووفقا للتلفزيون العمومي الجزائري فإن هذه الزيارة تأتي في سياق الحرص المشترك لقيادتي الجزائر وإسبانيا على تعزيز علاقات التعاون وتوسيع مجالات الشراكة الثنائية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويعزز وتيرة التنسيق في مختلف القطاعات.

كما تمثل الزيارة فرصة لتكثيف التشاور وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في إطار مواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية وترسيخ الحوار والتنسيق بين الجزائر وإسبانيا.

ومن المنتظر أن تشهد الزيارة لقاءات ومباحثات بين كبار مسؤولي البلدين، تتناول سبل تطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب بحث أبرز الملفات السياسية والإقليمية.

وكانت وكالة الأنباء الإسبانية، ذكرت نقلا عن مصادر دبلوماسية، أن سانشيز، يحل اليوم بالجزائر قادما مباشرة من نيويورك، عقب حضوره نهائي كأس العالم، في زيارة تستغرق يوما واحدا فقط، على أن يعود إلى مدريد في اليوم نفسه.

وأضافت أن سانشيز يرافقه خلال هذه الزيارة كل من نائبة رئيس الحكومة الثالثة ووزيرة التحول البيئي، سارة آغيسن، ووزير الخارجية، خوسيه مانويل ألباريس.

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