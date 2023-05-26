مباراة مفصلية بين بن عكنون ومستغانم للصعود إلى القسم الأوّل

نزول وداد تلمسان إلى الدرجة الثالثة

نجم بن عكنون يقترب من صعود تاريخي إلى القسم الأوّل.

تشهد الجولة الـ 30 والأخيرة من عمر بطولة القسم الثاني فوج “وسط- غرب”، مباراة حامية الوطيس بين نجم بن عكنون وضيفه ترجي مستغانم.

وتُجرى هذه المباراة الواعدة بِملعب بن عكنون، عصر الثاني من جوان المقبل.

وأفرزت مقابلات الجولة الـ 29 وقبل الأخيرة مساء الجمعة، فوز الرّائد نجم بن عكنون خارج القواعد بـ (1-3) على وداد تلمسان، وتغلّب الوصيف ترجي مستغانم على ضيفه صفاء الخميس بـ (4-1).

ويتصدّر النّجم لائحة الترتيب بِرصيد 66 نقطة، ويشغل الترجي المركز الثاني بِمجموع 65 نقطة، وهما الفريقان الوحيدان المعنيان بِتأشيرة الصعود (بطاقة فقط)، ذلك أن صاحب الرّتبة الثالثة شبيبة تيارت يحوز 58 نقطة.

وتنصّ لوائح المنافسة على الاستناد في المقام الأوّل إلى المقابلات وجها لِوجه، وهنا فاز نجم بن عكنون في لقاء الذّهاب بـ (0-1) على مُضيّفه ترجي مستغانم.

وإذا كان التعادل والفوز يكفي نجم بن عكنون للصعود إلى القسم الوطني الأوّل، فإن ترجي مستغانم مُطالب بِحصد نقاط الانتصار دون أي نتيجة أخرى، إن أراد الالتحاق بِمُفرده بِحظيرة النّخبة، أسوة بِفريق اتحاد سوف من فوج “وسط- شرق”.

وتبقى كلّ التوقّعات جائزة، ذلك أن الكرة ليست علما دقيقا. وكما بِإمكان نجم بن عكنون الصعود إلى الدرجة الأولى، يستطيع ترجي مستغانم افتكاك “البطاقة الذّهبية”.

وإذا كان نجم بن عكنون لم يسبق له تذوّق حلاوة مقابلات القسم الأوّل، فإن ترجي مستغانم سبق له اللّعب في دوري الأضواء، في مطلع الستينيات وأيضا أواخر التسعينيات. وهو الفريق الذي شهد في سمائه تألّق المهاجم الفذّ علي مصابيح، قبل أن ينضمّ إلى مولودية وهران، ثم يُبدع مع المنتخب الوطني الجزائري في نهائيات كأس أمم إفريقيا، بِبلاد الزّعيم الرّاحل “نيلسون مانديلا” عام 1996.

وبِخصوص النزول، فقد هبط وداد تلمسان إلى الدرجة الثالثة بعد خسارته أمام نجم بن عكنون، مُرافقا سريع غليزان. فيما يبقى الصراع مُشتدّا بين مولودية سعيدة بِالدرجة الأولى، وغالي معسكر رفقة أولمبي المدية ورائد القبة بِدرجة ثانوية، لِمعرفة النادي الثالث والأخير الذي سيسقط إلى القسم الثالث.

وتحوز مولودية سعيدة 30 نقطة في المركز الـ 14، ويملك رائد القبة وأولمبي المدية وغالي معسكر 31 نقطة في المراتب الـ 11 والـ 12 والـ 13، على التوالي.

ويستضيف رائد القبة في الجولة الأخيرة شبيبة تيارت، ويلعب غالي معسكر مع الضّيف وداد بوفاريك، ويتبارى أولمبي المدية بِميدانه مع مولودية سعيدة. وستكون المواجهة الأخيرة أقوى “النزالات”. عِلما أن مولودية سعيدة فازت بِمعقلها (3-1) على أولمبي المدية، في لقاء الذهاب.