-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات

مباشرة على هذه المنصة.. “نزال مرتقب” بين ماسك وزوكربيرغ  

الشروق أونلاين
  • 263
  • 0
مباشرة على هذه المنصة.. “نزال مرتقب” بين ماسك وزوكربيرغ  

أعلن الملياردير الشهير إيلون ماسك، أن النزال القتالي “المرتقب” بينه وبين مؤسس شركة “ميتا”، مارك زوكربيرغ، سيبث مباشرة على منصة إكس (تويتر سابقا).

وقال ايلون ماسك في منشور على “اكس “، “تويتر سابقا” الأحد: “سيتم بث معركة زوكربيرغ ضد ماسك مباشرة على “اكس” وستذهب جميع العائدات إلى الأعمال الخيرية للمحاربين القدامى.

ولم يقدم ماسك أي تفاصيل أخرى.

وقال مالك “إكس” في تغريدة أخرى  إنه “يرفع الأثقال على مدار اليوم، ويستعد للقتال”، مضيفا أنه لم يكن لديه الوقت لممارسة التمارين الرياضية، لذا فهو يحضر الأوزان للتدريب في مكان العمل.

مقالات ذات صلة
بالصور.. الشاب خالد يغني بالزي السعودي ويثير تفاعلا كبيرا   

بالصور.. الشاب خالد يغني بالزي السعودي ويثير تفاعلا كبيرا   

النَّفس في القرآن الكريم

النَّفس في القرآن الكريم

الـ “كناس” يرفع تقريره نوفمبر المقبل والوزارة تعقد ملتقى دوليا نهاية السنة

الـ “كناس” يرفع تقريره نوفمبر المقبل والوزارة تعقد ملتقى دوليا نهاية السنة

من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم

من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم

بالأرقام.. هذا ما حدث لتطبيق “ثريدز” بعد شهر من إطلاقه

بالأرقام.. هذا ما حدث لتطبيق “ثريدز” بعد شهر من إطلاقه

غوغل: خاصية جديدة لإزالة الصور الشخصية غير المرغوب فيها

غوغل: خاصية جديدة لإزالة الصور الشخصية غير المرغوب فيها

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد