مباشرة على هذه المنصة.. “نزال مرتقب” بين ماسك وزوكربيرغ  

أعلن الملياردير الشهير إيلون ماسك، أن النزال القتالي “المرتقب” بينه وبين مؤسس شركة “ميتا”، مارك زوكربيرغ، سيبث مباشرة على منصة إكس (تويتر سابقا).

وقال ايلون ماسك في منشور على “اكس “، “تويتر سابقا” الأحد: “سيتم بث معركة زوكربيرغ ضد ماسك مباشرة على “اكس” وستذهب جميع العائدات إلى الأعمال الخيرية للمحاربين القدامى.

ولم يقدم ماسك أي تفاصيل أخرى.

Zuck v Musk fight will be live-streamed on 𝕏.

All proceeds will go to charity for veterans.

— Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2023