متحور كورونا الجديد في الجزائر.. البروفيسور مهياوي يكشف

كشف البروفيسور المختص في طب التخدير الانعاش وعضو اللجنة العلمية لمتابعة كورونا، رياض مهياوي، بأن المتحورات الجديدة لكورنا المنتشرة في أوروبا لم يتم إلى حد الآن تسجيلها في الجزائر.

وأوضح مهياوي، الأربعاء، خلال نزوله ضيفا على إذاعة قسنطينة الجهوية، أن الجزائر دخلت في مرحلة من الخبرة الكافية في التعامل مع هذا الوباء من طرف الاطباء ومستخدمي قطاع الصحة .

وأكد المتحدث أن الوضعية الحالية في الجزائر غير مقلقة، ودعا المصابين بالزكام إلى تجنب الأماكن المزدحمة لكسر سلسلة العدوى.

وأشار مهياوي إلى أن المتحورات الجديدة هي من متحورات اوميكرون وقد انتشرت في اوروبا وأكدت بشأنها المنظمة العالمية للصحة عدم خطورتها.

وطمأن البروفيسور مهياوي المواطنين بالتأكيد على أن خلايا الارصاد الوطني تتابع يوميا ولم تسجل عددا كبيرا في تشخيصات الاصابة بكورونا.

وأوضح أستاذ طب التخذير والانعاش أنه يتم تسجيل حوالى 5 إصابات يوميا ويتم علاجها منزليا نافيا وجود حالات خطرة.