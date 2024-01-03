-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

متحور كورونا الجديد في الجزائر.. البروفيسور مهياوي يكشف

الشروق أونلاين
  • 604
  • 0
متحور كورونا الجديد في الجزائر.. البروفيسور مهياوي يكشف

كشف البروفيسور المختص في طب التخدير الانعاش وعضو اللجنة العلمية لمتابعة كورونا، رياض مهياوي، بأن المتحورات الجديدة لكورنا المنتشرة في أوروبا لم يتم إلى حد الآن تسجيلها في الجزائر.

وأوضح مهياوي، الأربعاء، خلال نزوله ضيفا على إذاعة قسنطينة الجهوية، أن الجزائر دخلت في مرحلة من الخبرة الكافية في التعامل مع هذا الوباء من طرف الاطباء ومستخدمي قطاع الصحة .

وأكد المتحدث أن الوضعية الحالية في الجزائر غير مقلقة، ودعا المصابين بالزكام إلى تجنب الأماكن المزدحمة لكسر سلسلة العدوى.

وأشار مهياوي إلى أن المتحورات الجديدة هي من متحورات اوميكرون وقد انتشرت في اوروبا  وأكدت بشأنها المنظمة العالمية للصحة عدم خطورتها.

وطمأن البروفيسور مهياوي المواطنين بالتأكيد على أن خلايا الارصاد الوطني تتابع  يوميا ولم تسجل عددا كبيرا  في تشخيصات الاصابة بكورونا.

وأوضح أستاذ طب التخذير والانعاش أنه يتم تسجيل حوالى 5 إصابات  يوميا ويتم علاجها منزليا نافيا وجود حالات خطرة.

مقالات ذات صلة
الأمة العربية

الأمة العربية

13 إرهابيا من بينهم أميران أمام جنايات بومرداس

13 إرهابيا من بينهم أميران أمام جنايات بومرداس

هذا هو بديل الجزائر للإبقاء على الأئمة في فرنسا

هذا هو بديل الجزائر للإبقاء على الأئمة في فرنسا

أكثر من نصف مليون شكوى عبر منصة تأمين السيارات

أكثر من نصف مليون شكوى عبر منصة تأمين السيارات

محاكمة الوزير خاوة عن مصدر ثروته الطائلة يوم 17 جانفي

محاكمة الوزير خاوة عن مصدر ثروته الطائلة يوم 17 جانفي

هذه مكاتب اتصالات الجزائر “المفتوحة” في يوم رأس السنة

هذه مكاتب اتصالات الجزائر “المفتوحة” في يوم رأس السنة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد