متى تصبح حلويات العيد خطرا على الصحة؟

يحذّر الأطباء من الافراط في تناول الحلويات التقليدية في عيد الفطر، لما لها من مخاطر صحية عديدة قد يدفع ثمنها القلب والضغط، بسبب احتوائها على كمية كبيرة من السكر والدهون.

وأظهرت دراسة طبية أن الأشخاص الذين يحصلون على 17% إلى 21% من سعراتهم من السكر لديهم خطر أعلى للوفاة بسبب أمراض القلب بنسبة 38% مقارنة بمن يستهلكون كميات أقل، وفقا لموقع health.harvard.

الإفراط في السكر: بداية المشكلة

تناول كميات كبيرة من السكر خلال فترة قصيرة يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستوى السكر في الدم، وهو ما يرهق البنكرياس ويزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

وتشير دراسة طبية إلى أن الإفراط في السكريات المضافة يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسمنة.

السعرات الحرارية الخفية

تحتوي حلويات العيد مثل المقروط والبقلاوة على نسب عالية من الدهون والسكر، ما يجعلها غنية بالسعرات الحرارية.

ووفقا لأبحاث طبية، فإن الاستهلاك الزائد للسعرات يؤدي إلى تراكم الدهون في الجسم، وبالتالي زيادة الوزن بشكل سريع، خاصة إذا تزامن مع قلة النشاط البدني، حسب موقع mayoclinic.

تأثيرها على صحة القلب

السكريات والدهون المشبعة الموجودة في الحلويات قد ترفع مستويات الكوليسترول الضار في الدم، وهو ما يمهد للإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.

الخطر الخفي

عند طهي الحلويات في درجات حرارة عالية جدا حتى الاحمرار الشديد، قد تتكون مادة الأكريلاميد، وهي مادة كيميائية مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالسرطان حسب تقارير World Health Organization.

هذا الخطر يظهر خصوصا في الحلويات المقلية أو المخبوزة بشكل مفرط، وفقا لموقع commons.wikimedia

تأثيرها على الجهاز الهضمي

يؤدي تناول كميات كبيرة من السكريات البسيطة، مثل الجلوكوز أو السكروز، إلى تدرج تركيز عالٍ في الأمعاء الدقيقة بشكل فوري تقريبا.

ويُحفز هذا التدفق السريع عملية التناضح، حيث يسحب الجسم الماء من مجرى الدم والأنسجة المحيطة إلى تجويف الأمعاء.

وتُسبب هذه الزيادة المفاجئة في حجم السوائل الانتفاخ وتمدد البطن، حسب موقع biologyinsights

متى تصبح خطيرة فعلا؟

تصبح حلويات العيد خطرا عندما:

ـ يتم تناولها بكميات كبيرة يوميا.

ـ تحل محل الوجبات الصحية.

ـ يتم تناولها ليلا مع قلة الحركة.

ـ تكون محضّرة بطرق غير صحية (قلي مفرط أو تحمير شديد).

كيف نستمتع بها دون ضرر؟

– اختيار الحلويات المنزلية قليلة السكر، وتجنب الإفراط في تناول أكثر من نوع في نفس اليوم.

– احرص على تناول كميات صغيرة، فهذا يُساعد على استقرار مستوى السكر في الدم مع الاستمتاع بالنكهات التي تُحبها.

– النشاط البدني مهم جدا بعد تناول الحلويات، خاصة المشي السريع، فأي نشاط بدني يزيد من معدل ضربات القلب يُمكن أن يُقلل من خطر الإصابة بداء السكري، وفق موقع fasttrackurgentcare.