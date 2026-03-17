مجتبى خامنئي يصرّ على الثأر.. وهذا ما كشفه مسؤول إيراني كبير!

كشف مسؤول إيراني كبير، اليوم الثلاثاء، أن المرشد الأعلى الجديد مجتبى خامنئي يرفض كل مقترحات التهدئة ويصرّ على الثأر من الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني. 

وقال المسؤول الإيراني إن الزعيم الأعلى رفض مقترحات نقلتها دولتان وسيطتان إلى طهران لتهدئة التوتر أو وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة، وذلك خلال أول اجتماع له بشأن السياسة الخارجية.

وأضاف أن موقف خامنئي ‌الخاص بالثأر من ‌الولايات المتحدة والكيان الصهيوني “حازم وجاد للغاية”، لكن لم يوضح إن كان الزعيم الأعلى قد حضر الاجتماع شخصيا.

من جانبها نقلت وكالة رويترز عن المسؤول الإيراني قوله بأن “المرشد الأعلى يؤكد بأن الوقت غير مناسب للسلام وإنه يجب هزيمة أميركا وإسرائيل، وإجبارهما على دفع تعويضات”.

وكان المرشد الجديد قد شدد مرارا في رسائل ومواقف منقولة عنه على التمسك بالثأر لضحايا الحرب، معلنا عدم التخلي عن “دماء الشهداء” والإصرار على إبقاء مضيق هرمز مغلقا.

