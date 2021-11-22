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رياضة

مجسم كأس العرب.. تحفة من الذهب الخالص بلمسة عربية

سليم.ع
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مجسم كأس العرب.. تحفة من الذهب الخالص بلمسة عربية

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب، الاثنين، عن مجسم كأس البطولة، التي ستحتضنها قطر خلال الفترة ما بين 30 نوفمبر الحالي وحتى 18 ديسمبر المقبل.

ويتميز المجسم الخاص بكأس العرب، بصنعه من الذهب الخالص، كما أنه يتضمن خريطة الوطن العربي وكلمة “موطني”، وتموجات تحاكي طرق تجارة العرب.

ويعد المنتخب الجزائري المحلي المدعم بعدد كبير من لاعبي المنتخب الأول، من بين المرشحين للتنافس على هذه الكأس.

ويشارك في بطولة كأس العرب “فيفا”، 16 منتخبا، مقسمين على أربع مجموعات، ويتواجد المنتخب الجزائري، في المجموعة الرابعة التي تضم كل من الجزائر ولبنان ومصر والسودان.

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