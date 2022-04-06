مجلة الجيش: الإرهاب والخيانة وجهان لعملة واحدة

تطرقت مجلة الجيش في افتتاحية عددها الأخير، إلى العملية التي أسفرت عن توقيف عناصر إرهابية بولاية سكيكدة.

وجاءت افتتاحية العدد الخاص بشهر رمضان 1443ه/أفريل 2022م، تحت عنوان “الإرهاب والخيانة، وجهان لعملة واحدة.

وجاء في مستهلّ الافتتاحية أنّ مفارز الجيش الوطني الشعبي “حقّقت في المدة الأخيرة، نتائج باهرة في مجال مكافحة الإرهاب”.

وأضافت:”تعكس العملية الأخيرة المنفّذة بولاية سكيكدة، والتي تضاف إلى عمليات سابقة. نجاعة المقاربة التي ينتهجها الجيش، والكفاءة العملياتية التي تميّز أفراد قواتنا المسلّحة”.

وعن تنقّل رئيس أركان الجيش الفريق السعيد شنقريحة إلى المنطقة التي شهدت العملية العسكرية في سكيكدة، قالت المجلة إنّها كانت “في سياق حرصه شخصيا على المتابعة الميدانية للجهود التي يبذلها أفراد الجيش”.

“والأكيد أنّ هذا العمل الجبّار الذي تنجزه قواتنا المسلّحة، سيكتمل بتحييد امتدادات فلول بقايا الإرهاب، وأفكاره الهدّامة. من خلال فضح ألاعيب الخونة وممارساتهم الدنيئة”، تضيف المجلة.

وقالت لسان حال الجيش عن هذه الأطراف إنهم “يسعون لاستغلال سذاجة البعض، للتأثير عليهم وتجنيدهم في مشروع جهنّمي. يستهدف عبثا ضرب أركان الدولة ومؤسساتها”.

“فهاهو الشعب الجزائري يكتشف تفاصيل مؤامرة أخرى تحاك ضد بلادنا، انطلاقا من الخارج. والمدبّرة من قبل منظمة إرهابية”، تتابع المجلة.

وختمت افتتاحية مجلة الجيش بالقول إنّ:”القيادة العليا للجيش، حريصة دوما على الاستمرار في تطوير منظومة الدفاع لقواتنا المسلحة، ضمانا لجاهزيتها الدائمة.. لصدّ أيّ تهديد ومجابهة كلّ الخونة أعداء الجزائر”.