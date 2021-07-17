مجلس الأمة: الجزائر لن تغفر سقطة النظام المغربي الذي اعتاد التآمر والمناورة!

أعرب عن أمله في أن يتدارك الطرف المغربي هذه الدونية بسرعة

أكد مجلس الأمة، برئاسة المجاهد صالح قوجيل، إن جزائر الأنفة والشموخ لن تغفر سقطة “المغرب”، النظام الذي اعتاد المناورة والتآمر والانتهاك المتواصل للمقدسات والحرمات الوطنية لدول الجوار.

وأصدر مكتب مجلس الأمة، البست، برئاسة صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، السبت، بيانا صحفيا شديد اللهجة رد فيه، على المؤامرة التي يحيكها نظام المخزن ضد الوحدة الترابية للجزائر.

وجاء في بيان المجلس “إن مكتب المجلس، برئاسة المجاهد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، وهو يتلقى باستغراب بالغ، التصريح غير المقبول وغير المعقول، لممثل الملكة المغربية بالأمم المتحدة الذي جهر وبصفة رسمية بدعم المغرب لما يسمى بحسبه “حق تقرير المصير للشعب القبائلي”، فانه يعتبر هذا الموقف الذي لا قيمة له من النواحي الدبلوماسية والاعتبارية، موقفًا يختزل انزعاجًا قديمًا متجددًا من النجاحات المحرزة في تاريخ الجزائر التي تنحو بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بخطى ثابتة نحو تثبيت مؤسساتها وتدعيم استقلالية قرارها السياسي”.

وشدد “وعليه فان مكتب مجلس الأمة برئاسة المجاهد صالح قوجيل، وإذا يؤكد على ان جزائر نوفمبر، جزائر التضحيات وجزائر الأنفة والشموخ لن تغفر مثل هكذا سقطة من نظام اعتاد المناورة والتآمر والانتهاك المتواصل للمقدسات والحرمات الوطنية لدول الجوار”.

وتابع بيان مجلس الأمة..” فان المجلس يُعرب عن أمله في أن يتدارك الطرف المغربي سرعة سقطته الدونية والفاضحة..ويعتبرها رِدّة متقدمة جدا في انتهاك القانون الدولي وانزلاقا غير مسبوق نحو الهاوية وانفلات فجّ من دبلوماسية قاصرة دخلت في مرحلة من الحماقة والتهور غير المحسوب إزاء الجزائر”.