مجلس الأمن يُبرمج جلسة خاصة حول الصحراء الغربية

يعقد مجلس الأمن الدولي يوم 20 أفريل جلسة حول الصحراء الغربية، حسب ما أعلنته الرئاسة البريطانية للمجلس.

وسيستمع مجلس الأمن خلال الجلسة لإحاطة حول الاتصالات التي أجراها المبعوث الاممي إلى الصحراء الغربية ستافان دي ميستورا مؤخرا مع طرفي النزاع (المغرب وجبهة البوليساريو) والدول المهتمة بالنزاع في الصحراء الغربية.

وسيناقش المجلس إحاطة يقدمها الممثل الخاص للصحراء الغربية ورئيس بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) ألكسندر إيفانكو حول الوضع على الارض وتطور الاعمال العسكرية بين الجيشين الصحراوي والمغربي حسب مصادر دبلوماسية.

تجدر الاشارة إلى أن بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية تم انشاؤها بقرار مجلس الأمن رقم 690 في 29 أفريل 1991 تماشيا مع مقترحات التسوية المقبولة في 30 أوت 1988 بين المملكة المغربية وجبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (البوليساريو).

وفي 29 أفريل 2016 اعتمد مجلس الأمن قرار 2285 بدعوة أطراف النزاع للعمل على إظهار الإرادة السياسية للدخول لمرحلة أكبر وأكثر موضوعية من المفاوضات.

وفي آخر تقرير له حول الوضع في الصحراء الغربية والذي نشر في أوائل أكتوبر 2021 أشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى أنه “تدهور بشكل كبير” منذ تقريره الأخير في أكتوبر 2020.وحذر من “خطر التصعيد المستمر” في هذه المنطقة.

وتدهورت الأوضاع في الصحراء الغربية بشكل خاص منذ نوفمبر 2020 عندما هاجم المغرب المدنيين الصحراويين الذين كانوا يتظاهرون بشكل سلمي في منطقة الكركرات العازلة بأقصى جنوب غرب الصحراء الغربية للمطالبة بإغلاق الثغرة غير الشرعية التي أحدثها المغرب في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار لعام 1991.