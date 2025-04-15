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اقتصاد

مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري يلغي زيارته الى فرنسا لهذا السبب

الشروق أونلاين
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مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري يلغي زيارته الى فرنسا لهذا السبب
ح. م
رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى.

أعلن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري عن الغائه للزيارة المزمع اجراؤها الى فرنسا وكذا لقائه المبرمج مع منظمة أرباب العمل في فرنسا “ميديف”.

المجلس وفي بيان له اليوم الثلاثاء، 15 أفريل قال إن القرار “جاء نتيجة الاجراء الذي اتخذته السلطات الفرنسية بتوجيه قوي لمسير مؤسسة فرنسية للنقل البحري للعدول عن الذهاب الى الجزائر من أجل تجسيد مشروع استثماري”.

إلغاء زيارة المسؤول الفرنسي “مدفوعة من قبل السلطات الفرنسية بدعوى الأزمة القائمة بين البلدين”، يقول المجلس لافتا أن “ذلك في تناقض صارخ للتصريحات الرسمية الداعية للتهدئة وعودة العلاقات الجزائرية الفرنسية الى وضعها الطبيعي.”

مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري اعتبر “هذا التناقض الذي يتجلى في خطاب السلطات الفرنسية ذاتها التي لطالما عبرت عن انشغالها ازاء المشاركة المحدودة للمؤسسات الفرنسية في المناقصات الدولية بالجزائر هي نفسها التي تتخذ اجراءات العرقلة مبادرات استثمارية خاصة.”

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