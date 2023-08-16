مجلس السلم والأمن الإفريقي يرفض التدخّل العسكري في النيجر

رفض مجلس السلم والأمن الإفريقي أي تدخّل عسكري في النيجر، لإنهاء الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب محمد بازوم.

وحسب ما نقلته صحيفة “لوموند” الفرنسية عن مصادر دبلوماسية، فقد توصل المجلس إلى هذا القرار بعد اجتماع “متوتّر” دام لأكثر من 10 ساعات يوم الإثنين الماضي.

وينتظر أن يضفي المجلس التابع للاتحاد الإفريقي، الطابع الرسمي على هذا القرار، من خلال إصدار بيان في الساعات المقبلة، يقول المصدر.

وقالت قناة الجزيرة في وقت سابق، إن مجلس السلم والأمن الإفريقي علّق اجتماعه الطارئ يوم الإثنين، لبحث الأوضاع في النيجر.

وأرجع مراسل القناة تعليق الاجتماع إلى خلاف بين مؤيدي الحلول الدبلوماسية للأزمة من جهة، والمطالبين بالتدخّل العسكري لإنهاء الانقلاب من جهة أخرى.