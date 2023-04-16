مجلس الوزراء: تخفيض تكلفة الحج ورفع منحة التضامن

وافق مجلس الوزراء يوم الأحد، على تخفيض تكلفة الحج إلى 770 ألف دينار، بدلا من 850 ألف دينار المطبّقة في السنة الماضية.

كما قرر رئيس الجمهورية في ذات الاجتماع، رفع منحة التضامن:

إلى 12 ألف دينار لمن يتقاضى 10 آلاف دينار،

وإلى 7 ألف دينار لمن يتقاضى حاليا 3 آلاف دينار، بحيث تشمل هذه المراجعة قرابة مليون مستفيد.

وقد تطرّق الاجتماع الذي عقده رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى عدّة ملفات في قطاعات التضامن، والشؤون الدينية، والتربية، والسكن والعمران، والموارد المائية، والإعلام.

البيان الكامل لاجتماع مجلس الوزراء: