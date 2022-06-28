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الجزائر

مجلس قضاء الجزائر: تأييد إدانة شكيب خليل بـ20 سنة حبسا نافذا

الشروق أونلاين
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مجلس قضاء الجزائر: تأييد إدانة شكيب خليل بـ20 سنة حبسا نافذا
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شكيب خليل

أيّد مجلس قضاء الجزائر يوم الثلاثاء، الأحكام الابتدائية الصادرة في حقّ المتابعين في قضية سوناطراك وسايبام الإيطالي. على غرار وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل.

وتمّت إدانة شكيب خليل بـ20 سنة حبسا نافذا، وغرامة مالية بقيمة 2 مليون دج، وتعويض للخزينة العمومية بـ19 مليون دج. مع تأييد الأمر بالقبض الدولي الصادر ضده في سبتمبر 2019.

كما تمّ الحكم على الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك محمد مزيان، بعقوبة الحبس النافذ لمدة 5 سنوات.

كما حُكم على نائب مزيان السابق عبد الحفيظ فيغولي بـ6 سنوات حبسا نافذا، مع دفع تعويض للخزينة العمومية بقيمة 20 مليون دج.

ويتابع المتّهمون في القضية بجنح تتعلق بتبديد أموال عمومية، سوء استغلال الوظيفة، وإبرام صفقات عمومية مخالفة للتنظيم ساري المفعول.

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