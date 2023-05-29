مجمع ستيلانتيس: تعالوا معنا للاستثمار في الجزائر

في رسالة للمصنّعين وشركات قطع الغيار الإيطالية

وجه مجمع ستيلانتيبس رسائل واضحة للمصنعين وشركات قطع الغيار الإيطالية للقدوم إلى الجزائر والاستثمار معه في هذا القطاع بالنظر لخصوصية السوق الجزائرية التي تشهد طلبا كبيرا جدا على المركبات، والمزايا العديدة التي تتوفر عليها.

وجاءت هذه الدعوة من مجمع ستيلانتيس المالك لعلامة فيات الإيطالية التي تقوم بإنجاز مصنع بولاية وهران، خلال منتدى اقتصادي عقد الاثنين بمدينة تورينو بشمال غرب إيطاليا، خصص لـ”آفاق تطوير صناعة السيارات في الجزائر”، بحسب ما نقلته صحيفة لا ريبوبليكا ووسائل إعلام إيطالية أخرى.

ووفق المصادر ذاتها، فإن المنتدى شهد مشاركة 180 شخص يمثلون نحو 180 شركة تنشط في مجال السيارات وقطع الغيار، وتم خلاله تسليط الضوء أيضا على ما تتوفر عليه الجزائر من حوافز تجعل منها نقاط قوة جاذبة للاستثمار على غرار القرب الجغرافي من أوربا وتواجدها في موقع استراتيجي بالنسبة للأسواق الإفريقية، ما يتيح إطلاق شراكات محلية أو إنشاء فروع لشركات ايطالية.

كما ركز الحضور على توفر الطاقة في الجزائر على غرار الكهرباء والغاز بأسعار جد منخفضة، وخصوصا متوسط تكلفة العمل اليومي الذي يقدر بـ2.51 يورو، بينما يصل 5.85 يورو في تركيا و2.96 في المغرب.

ومن بين النقاط التي جرى الحديث عنها خلال المنتدى وفق المصادر ذاتها ما تعلق بمعدلات الفائدة البنكية، التي تعتبر منخفضة مقارنة بالمتوسط الإفريقي وهي 8.2 بالمائة.

وحسب مدير الجمعية الإيطالية لصناعة السيارات (Anfia)، جياماركو جيوردا، فإنه سيتم تقييم الحوافز والمزايا التي تقدمها الحكومة الجزائرية لدراسة الفرص الاستثمارية في مكونات وقطع السيارات من طرف شركات إيطالية.