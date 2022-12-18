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اقتصاد

مجمع سوناطراك ينشر بيانا هاما حول عروض التوظيف

الشروق أونلاين
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مجمع سوناطراك ينشر بيانا هاما حول عروض التوظيف
ح.م

أعلن مجمع سوناطراك، الأحد، عن عرض توظيف يخص منشآتها بولاية سكيكدة، عبر المنصة الرقمية للوكالة الوطنية للتشغيل، والتي تملك حصريا إدارة عروض العمل لمختلف فروعه.

وحسب بيان للمجمع: في إطار تنفيذ مخطط التوظيف الخاص بالمؤسسة، تعلن سوناطراك أنها باشرت يوم 14 ديسمبر 2022 بتقديم عرض عمل شامل عبر المنصة الرقمية للوكالة الوطنية للتشغيل المخصصة لصالح الشركات الكبرى.

وأضاف: عرض التوظيف هذا يندرج في إطار الاحتياجات المسجلة على مستوى منشآت سوناطراك المتواجدة بولاية سكيكدة، والذي يهدف إلى سد احتياج 117 منصب عمل منها 45 منصب عمل مسجلة في إطار عرض التوظيف المقدم عبر نفس المنصة الرقمية، والتي تم إلغاء مسابقة الانتقاء، المنظمة يوم 20 جويلية 2022 بجامعة سكيكدة، الخاصة بهذا العرض لعدم توفر الشروط اللازمة.

وأوضح: سوناطراك تؤكد أن التوظيف عبر كامل منشآتها يخضع لهذه الآلية القانونية الوحيدة، الممثلة في الوكالة الوطنية للتشغيل، المنوط لها حصريا إدارة عروض العمل الخاصة بسوناطراك والإعلان عنها.

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