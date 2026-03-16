مجمع “لوجيترانس” يعزز قدراته التشغيلية عبر مشاريع تطويرية في بجاية

ركز مجمع النقل البري للبضائع واللوجيستيك “لوجيترانس” على تعزيز قدراته التشغيلية في ولاية بجاية من خلال سلسلة مشاريع تطويرية، شملت تحسين البنية التحتية، تطوير الصيانة، وإعادة بعث التكوين المهني.

وحسب بيان للمجمع فإن الرئيس المدير العام، السعيد عربات، قاد اليوم الإثنين، رفقة إطارات المجمع، زيارة ميدانية لتفقد مشروع إعادة تهيئة موقع بجاية، بهدف تحسين ظروف العمل وتعزيز القدرات اللوجستية. كما تم استعراض مشروع إنشاء مستودع تحت الرقابة الجمركية لدعم أنشطة التخزين والخدمات اللوجستية ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين.

وشمل برنامج التطوير كذلك وحدة الصيانة، التي توجهت نحو التخصص في تجديد الأعضاء الميكانيكية، بما في ذلك المحركات وعلب السرعة، لتعزيز الخبرة التقنية ورفع مستوى الخدمات. وفي المجال التعليمي، تم بحث إعادة فتح مركز التكوين التابع لأكاديمية النقل واللوجستيك لتأهيل الموارد البشرية وتطوير الكفاءات المهنية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

واختتمت الزيارة باجتماع عمل مع مديرية النقل لولاية بجاية، حيث تم تبادل الآراء حول سبل تعزيز التعاون والتنسيق، واستعراض آفاق تطوير خدمات النقل واللوجستيك بما يتماشى مع متطلبات التنمية الاقتصادية في المنطقة.

