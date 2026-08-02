محاكمة 12 متهما بتهريب الذهب والأموال يوم 18 أوت الجاري

عن وقائع خطيرة بين مطاري هواري بومدين وإسطنبول

قررت محكمة الجنح بالدار البيضاء، الأحد، أن تؤجّل إلى تاريخ 18 أوت الجاري، محاكمة المتهمين في ملف “تهريب سبائك الذهب والأموال إلى الخارج” عبر المطار الدولي هواري بومدين بالجزائر العاصمة.

وجاء قرار التأجيل بطلب من هيئة الدفاع للاطلاع أكثر على الملف، إذ وبعد دخول المتهمين الموقوفين وغير الموقوفين إلى قاعة الجلسة، شرع قاضي الجنح لدى محكمة الدار البيضاء، في المناداة على أطراف القضية من متهمين وشهود والأطراف المدنية المتأسسة، لتفسح المجال للمحامين لتقديم طلباتهم، التي خلصت إلى إرجاء البت في الملف إلى التاريخ المذكور أعلاه.

ويتابع المتهمون في ملف الحال، ويتعلق الأمر بـ 10 موقوفين و2 غير موقوفين، عن وقائع خطيرة تتعلق بالتهريب، استيراد مصوغات من الذهب بطريقة غير شرعية، تبييض الأموال باستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني في إطار جماعة إجرامية منظمة وجنح مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، عدم الفوترة واستغلال النفوذ، وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بنص المادة 530 فقرة 13 من قانون الضرائب غير المباشرة، المادتين 339 مکرر و389 مكرر 2 من قانون العقوبات، المادة 33 من قانون الممارسات التجارية، المادة 1 فقرة 1، المادة 1 مكرر من قانون قمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بحركة الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المادة 10 من قانون مكافحة التهريب، المادتين 32 و33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.

وقد انطلقت وقائع قضية الحال، بحسب ما نشرته “الشروق”، في عددها السابق يوم 01 أوت 2026، في أثناء قيام عناصر شرطة الحدود بمعالجة الرحلة الجوية الحاملة للرقم TK0654 التابعة للخطوط الجوية التركية المتوجهة نحو مطار اسطنبول الدولي، تحديدا على مستوى آخر نقطة لركوب الطائرة المبرمجة لهذه الرحلة، وهي نقطة التفتيش ذهاب بالبوابة رقم 07، بالمحطة الدولية الغربية T4 المؤدي مباشرة إلى مصعد الطائرة مرورا بالنفق رقم 16، الأمر الذي مكنهم من ضبط المسافر المدعو “ب. رضا” في حالة تلبس بمحاولة تهريب كمية معتبرة جدا من الذهب مع مبالغ مالية مختلفة من العملات الأجنبية غير مصرح بها كانت مخبأة بإحكام داخل كل من حذائه وملابسه الداخلية، وكذا الجيوب الداخلية لحزام قماشي مطاطي مثبت بخصره.

وخلال عملية الجرد والإحصاء، تمّ ضبط 14 سبيكة من المعدن الأصفر “ذهب” لا تحتوي على أي ختم للدمغة أو غيره من الأختام، مستطيلة الشكل، مختلفة الحجم “صغيرة ومتوسطة وكبيرة”، بوزن إجمالي قدره “290 + 9، 59 كلغ أي 9590 غرام”، كما تم حجز مبالغ مالية مختلفة بعملات أجنبية مختلفة، تقدر بأزيد من 10 آلاف أورو و3065 ليرة تركية، 200 جنيه إسترليني، 400 جنيه مصري، 200 ريال سعودي و700 درهم إماراتي.