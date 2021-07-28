محرز الأفضل في أول ودية لمانشستر سيتي

اختارت صحيفة “مانشستر إيفينينغ نيوز” البريطانية، الدولي الجزائري رياض محرز أفضل لاعب في أول مباراة ودية لمانشستر سيتي.

وتحصل النجم رياض محرز على تقييم بـ8 نقاط من 10، نظير الأداء المتميز الذي قدمه الثلاثاء أمام نادي بريستون، وهي المواجهة التي تمكن خلالها محرز من ممارسة هواية المفضلة في المباريات بالتسجيل من مخالفة مباشرة ويساهم في فوز ناديه، الذي أنهى اللقاء بثنائية نظيفة.

وقالت الصحيفة البريطانية “مانشستر إيفينينغ نيوز”، لدى تطرقها إلى أداء النجم الجزائري: “محرز ظهر بشكل مميز، سجل هدفا بطريقة رائعة، كما صنع فرصة هدف أضاعها زميله بالمر”.

ومنحت الصحيفة البريطانية تنقيط 8 من 10 كذلك للبرازيلي فرناندينيو، فيما تراوحت نقاط بقية اللاعبين ما بين 5 نقاط و7 نقاط.

وأبدى محرز سعادته بالعودة مجددا إلى أجواء المباريات، من خلال نشره على حسابه الخاص على “تويتر” عبارة ” العودة إلى الوراء” والتي قد تحمل عدة معاني، منها العودة إلى التألق والتهديف مع ناديه، وهي الطريقة التي أنهى بها الموسم الماضي، الذي تمكن فيه من التألق في الدوري الإنجليزي ورابطة الأبطال الأوربية.

ويعد رياض محرز من أبرز اللاعبين الذين يعوّل عليهم المدرب بيب غوارديولا، في مباراة الدرع الخيرية، يوم 7 أوت المقبل، أمام ليستر سيتي في ملعب ويمبلي.

وسيخوض مانشستر سيتي موقعة ويمبلي بصفوف منقوصة، في ظل غياب معظم نجومه الدوليين الذين شاركوا، في الفترة الماضية، مع منتخباتهم في مسابقتي يورو 2020 وكوبا أمريكا2021 .

وصرح المدرب غوارديولا بعد المواجهة الودية التي جمعت “السيتي” بنادي بريستون أنه سيعتمد على اللاعبين الذين كانوا التحقوا منذ اليوم الأول بتحضيرات الفريق مع تدعيم التشكيلة بلاعبين شبان.