محرز خارج سباق جائزة “الكرة الذّهبية”

غاب قائد المنتخب الوطني الجزائري رياض محرز مساء الأربعاء، عن قائمة اللاعبين المُتنافسين لِنيل جائزة “الكرة الذّهبية” 2023.

وضبطت مجلّة “فرانس فوتبال” قائمة بِأسماء 30 لاعبا، يتسابقون لِنيل الجائزة “الكرة الذّهبية” (اللّائحة المُدرجة أدناه).

وكان محرز قد نال المركز الـ 12، في آخر تصنيف للجائزة عام 2022، والرّتبة الـ 7 في نسخة 2016.

ويُنظّم مانحو الجائزة حفلا بِفرنسا في الـ 30 من أكتوبر المقبل، يُعلَن خلاله عن اللاعب الفائز بِهذه المكافأة لِعام 2023.

وكان كريم بن زيمة اللاعب الذي نال الجائزة في آخر نسخة عام 2022.