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رياضة

محرز في التشكيل النّموذجي رغم أنف غوارديولا

علي بهلولي
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محرز في التشكيل النّموذجي رغم أنف غوارديولا
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حاز اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز مقعدا في التشكيل النّموذجي، لِمنافسة كأس إنجلترا نسخة 2022-2023.

ونشرت الهيئة الإنجليزية التي تُشرف على مسابقة الكأس المحلّية، الجمعة، تغريدة عبر منصّة “تويتر” (إضغط هنا)، تُبرز فيها التشكيل المثالي للمنافسة، وقد تضمّن اسم قائد “مُحاربي الصّحراء”.

وساهم الجناح محرز بِقوّة في نيل فريقه مانشستر سيتي كأس إنجلترا، في الطبعة المُشار إليها أعلاه. حيث شارك أساسيا في 5 مقابلات من أصل 6 مواجهات، وسجّل 5 أهداف (الثاني في لائحة هدّافي المسابقة).

واللّافت أن المدرب جوسيب غوارديولا حرم النّجم الجزائري من خوض النّهائي، في الثالث من جوان الماضي، وتركه احتياطيا. وقد جاء هذا التصنيف لِيردّ الاعتبار لِرياض محرز مُنصفا إيّاه.

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