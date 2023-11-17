محرز في القائمة الأخيرة لِجائزة أحسن لاعب إفريقي

حجز النّجم الجزائري رياض محرز، الجمعة، مقعدا في القائمة الجديدة لِأحسن لاعب إفريقي لِعام 2023. بعد أن قلّصتها “الكاف”.

ونشرت “الكاف” قائمة جديدة ومُقلّصة تضمّ 10 لاعبين، يتنافسون على جائزة أحسن كروي إفريقي لِعام 2023، يوجد بينهم قائد المنتخب الوطني الجزائري رياض محرز.

ويُعلن الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم عن اسم الفائز بِالجائزة، في حفل يُنظّمه بِبلاد مراكش في الـ 11 من ديسمبر المقبل.

وثبّتت “الكاف” أيضا اللاعبَين الجزائريَين زين الدين بلعيد وأيمن محيوس، ضمن قائمة أحسن كروي محلّي إفريقي لِعام 2023. بعد أن قلّصت اللائحة.

وبقي التقني الجزائري عبد الحقّ بن شيخة بِدوره، في سباق جائزة أحسن مدرب إفريقي لِعام 2023.