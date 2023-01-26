-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

محرز في رواق جيّدا لِنيل هذه المكافأة الإنجليزية

علي بهلولي
  • 109
  • 0
محرز في رواق جيّدا لِنيل هذه المكافأة الإنجليزية
ح.م

يتنافس اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز على جائزة، رصدها اتحاد الكرة الإنجليزي.

وفي بيان للهيئة المُشار إليها أعلاه نشرته، الخميس، فإن المكافأة تتعلّق بِأحسن لاعب في “البريمرليغ” لِشهر جانفي الحالي.

ويوجد قائد “محاربي الصّحراء” في هذا المضمار رفقة 6 لاعبين آخرين.

وشارك الجناح محرز في 5 مقابلات رسمية لِفريقه مانشستر سيتي شهر جانفي الحالي، يوجد بينها 4 لقاءات خاضها أساسيا، وسجّل 5 أهداف كما وزّع تمريرتَين حاسمتَين. ما يضعه في رواق جيّد لِنيل الجائزة.

ويُمكن للجمهور الجزائري التصويت لِمصلحة محرز عبر هذا الرّابط الإلكتروني. وذلك إلى غاية الإثنين المقبل على الساعة الواحدة ظهرا.

وسبق للاعب واحد من فريق “الأزرق السّماوي” نيل هذه الجائزة في الموسم الحالي، وهو المهاجم آرلينغ هالاند شهر أوت الماضي.

مقالات ذات صلة
سبقاق: توقيف تجار تذاكر الشان في السوق السوداء

سبقاق: توقيف تجار تذاكر الشان في السوق السوداء

الكرة المحلية في كوت ديفوار ضعيفة من دون المحترفين

الكرة المحلية في كوت ديفوار ضعيفة من دون المحترفين

مدان: استنادا إلى نجاح “الشان” فالجزائر هي الأجدر بِاحتضان “كان” 2025

مدان: استنادا إلى نجاح “الشان” فالجزائر هي الأجدر بِاحتضان “كان” 2025

الأسطورة السنغالية الحاجي ضيوف منتظر بالجزائر

الأسطورة السنغالية الحاجي ضيوف منتظر بالجزائر

“عروس المتوسط”.. سباق سيارات دولي للنساء بالجزائر

“عروس المتوسط”.. سباق سيارات دولي للنساء بالجزائر

مسؤول كاميروني: الجزائر قادرة على تنظيم “الكان” في 2023 و2025

مسؤول كاميروني: الجزائر قادرة على تنظيم “الكان” في 2023 و2025

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد