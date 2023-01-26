محرز في رواق جيّدا لِنيل هذه المكافأة الإنجليزية

يتنافس اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز على جائزة، رصدها اتحاد الكرة الإنجليزي.

وفي بيان للهيئة المُشار إليها أعلاه نشرته، الخميس، فإن المكافأة تتعلّق بِأحسن لاعب في “البريمرليغ” لِشهر جانفي الحالي.

ويوجد قائد “محاربي الصّحراء” في هذا المضمار رفقة 6 لاعبين آخرين.

وشارك الجناح محرز في 5 مقابلات رسمية لِفريقه مانشستر سيتي شهر جانفي الحالي، يوجد بينها 4 لقاءات خاضها أساسيا، وسجّل 5 أهداف كما وزّع تمريرتَين حاسمتَين. ما يضعه في رواق جيّد لِنيل الجائزة.

ويُمكن للجمهور الجزائري التصويت لِمصلحة محرز عبر هذا الرّابط الإلكتروني. وذلك إلى غاية الإثنين المقبل على الساعة الواحدة ظهرا.

وسبق للاعب واحد من فريق “الأزرق السّماوي” نيل هذه الجائزة في الموسم الحالي، وهو المهاجم آرلينغ هالاند شهر أوت الماضي.