محرز في ساحة الكبار.. أكثر لاعبي العالم حصدا لِلقب “البريمرليغ”

يتموقع الدولي الجزائري رياض محرز في المركز الـ 11، ضمن لائحة ترتيب اللاعبين الذين نالوا أكبر قدر مُمكن من ألقاب البطولة الإنجليزية.

ولا يحتاج الدوري الإنجليزي إلى وصفه بِالبطولة الأكثر إثارة وتشويقا في عالم السّاحرة المُستديرة.

وأضاف الجناح محرز مساء السبت إلى رصيده اللّقب الخامس في منافسة “البريمرليغ”.

ويتصدّر لائحة أكثر لاعبي العالم تتويجا بِلقب بطولة إنجلترا، الويلزي (بلاد الغال) ريان غيغز بِمجموع 13 “درعا”، يليه في المركز الثاني الإنجليزي بول سكولز بِرصيد 11 لقبا.

ويتشكّل جدول الترتيب وفقا لِما يلي:

1- الويلزي ريان غيغز: 13 لقبا.

2- الإنجليزي بول سكولز: 11 لقبا.

3- الإنجليزي جاري نيفيل: 8 ألقاب.

4- دينيس إيروين وروي كين، وكلاهما من جمهورية إيرلندا: 7 ألقاب.

6- الإنجليزيون ديفيد بيكهام وريو فرديناند وفيل نيفيل ونيكي بات والنرويجي أولي غونار سولشاير: 6 ألقاب.

11- الجزائري رياض محرز، والدانماركي بيتر شمايكل، والإنجليزيون أندي كول وواين روني وويس براون وجون تيري ومايكل كاريك وكايل ووكر وفيل فودن وجون ستونز، والأسكتلندي دارين فليتشر، وجون أوشي من جمهورية إيرلندا، والفرنسي باتريس إيفرا، والصّربي نيمانيا فيديتش، والأرجنتيني سيرخيو أغويرو، والبرازيليان فرناندينيو وإيدرسون، والبلجيكي كيفين دو بروين، والألماني إيلكاي غوندوغان، والإسباني أيميريك لابورتي، والبرتغالي برناندو سيلفا: 5 ألقاب.

واستنادا إلى هذه اللائحة، يتميّز محرز في كونه الوحيد الذي افتكّ لقب البطولة الإنجليزية مع نادٍ ليس له تقاليد حصد التتويجات (البريمرليغ تحديدا)، وهو ليستر سيتي. عكس فرق مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتشيلسي التي ينتمي إليها بقية اللاعبين.

وليس سهلا أن تنال لقب “البريمرليغ” مع نادٍ مغمور، وقليل الإمكانيات المادّية، وغير “مدلّل” إعلاميا، مثلما فعله محرز في ليستر سيتي. وبِعبارة أخرى، يوجد لاعبون تصنعهم الأندية الكبيرة، وآخرون هم مَن يصنعون الأندية، ويلوون ذراع وعنق المنطق. ويُمكن إدراج اللاعب الجزائري الفذّ ضمن الخانة الثانية والأخيرة.