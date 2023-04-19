محرز في نصف النّهائي الأوروبي لِثالث مرّة

تأهّل اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز وفريقه مانشستر سيتي الإنجليزي سهرة الأربعاء، لِنصف نهائي رابطة أبطال أوروبا.

وتعادل فريق مانشستر سيتي بِنتيجة هدف لِمثله مع مُضيّفه نادي بايرن ميونيخ الألماني، لِحساب إياب نصف النّهائي الأوروبي.

وكان رجال المدرب جوسيب غوارديولا قد فازوا أيضا في لقاء الذّهاب داخل القواعد لكن بِثلاثية نظيفة، وهي الحصيلة العامّة التي أهّلت مُمثّل الكرة الإنجليزية إلى نصف النّهائي الأوروبي.

وتابع الجناح محرز أطوار لقاء العودة من دكّة بدلاء فريقه مانشستر سيتي.

وشهدت المباراة إهدار المهاجم النرويجي آرلينغ هالاند ركلة جزاء في الدقيقة الـ 37، ثم صحّح خطأه في الدقيقة الـ 57 بِهزّ شباك نادي بايرن ميونيخ.

وطرد حكم الساحة الفرنسي كليمون توربان التقني توماس توخيل مدرب فريق البايرن في الدقيقة الـ 87.

وفي نصف النهائي، يتبارى رياض محرز وفريقه مانشستر سيتي الإنجليزي مع نادي ريال مدريد الإسباني.

وتُجرى مباراة الذّهاب بِإسبانيا ما بين الـ 9 والـ 10 من ماي المقبل، ويُقام لقاء العودة بِإنجلترا ما بين الـ 16 والـ 17 من الشهر ذاته.

وبات قائد “مُحاربي الصّحراء” محرز وقد بلغ محطّة المُربّع الذّهبي لِمسابقة رابطة أبطال أوروبا ثلاث مرّات، وذلك في مواسم 2020-2021 (تجاوزوه إلى النّهائي) و2021-2022 و2022-2023، مع النادي ذاته مانشستر سيتي. وهو أمر غير مسبوق للاعبين الدوليين الجزائريين.