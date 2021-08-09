محرز.. لستُ مُنشغلا بِالمنافسة وأمرها لا يُخيفني

قال النجم الجزائري رياض محرز إن المنافسة في فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي، أمر لا يُخفيه.

وجلبت إدارة نادي مانشستر سيتي في الأيّام القليلة الماضية صانع الألعاب جاك غريليش بِمبلغ ضخم جدا (117 مليون أورو)، وتستعدّ لِانتداب جديد بِصفقة أخرى مُدوّية والأمر يتعلّق بِالمهاجم هاري كين. فضلا عن توفّر الفريق الإنجليزي على لاعبين عالميين مثل رحيم سترلينغ وكيفين دو بروين وإيلكاي غوندوغان، ومواهب صاعدة على غرار فيل فودن. الأمر الذي سيجعل المنافسة شرسة للظفر بِمنصب لاعب أساسي.

وأوضح رياض محرز: “المنافسة ساعدتني على تحسين الأداء. المدرب أيضا، إنّه يُركّز على أدق التفاصيل حتى ترتقي إلى أعلى المنابر”.

وأضاف جناح فريق “الأزرق السماوي” في أحدث تصريحات له نشرتها الصحافة البريطانية: “يجب أن تكون قويا من الناحية الذهنية حتى تصل إلى أعلى مستوى فني. أعلم أن المدرب هو صاحب القرار الأخير بِخصوص التشكيل الأساسي، ولكن اللعب بِطريقة جيّدة، يمنحك فرصة كبيرة لِحجز مقعد أساسي”.

وكان رياض محرز قد شارك 23 مرّة أساسيا، من أصل 38 مباراة خاضها فريقه مانشستر سيتي في بطولة إنجلترا للموسم الماضي، التي انتهت بِنيل أشبال المدرب جوسيب غوارديولا لقب “البريمرليغ”.

هذا وسيبدأ رياض محرز وفريقه مانشستر سيتي رحلة الدّفاع عن اللقب، بِمواجهة قوية أمام المضيف توتنهام عصر الـ 15 من أوت الحالي. في إطار الجولة الأولى من عمر البطولة الإنجليزية للموسم الجديد.