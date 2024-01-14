محرز: هدفنا تحقيق انطلاقة قوية والظروف تختلف عن “كان” الكاميرون

قال قائد المنتخب الوطني، رياض محرز، إن الأهم الآن هو الفوز في المباراة الأولى أمام أنغولا، وتحقيق انطلاقة قوية في “الكان”.

وأضاف محرز في ندوة صحفية نشطها رفقة بلماضي، قبل لقاء أنغولا: “الأهم هو أن نبدأ المنافسة بشكل جيد، ونخوض مباراة تلو الأخرى، ولدينا طموحات في هذه البطولة “.

وأكد محرز أن الظروف الحالية مختلفة تماما عن تلك التي سبقت “كان” الكاميرون: “في كأس إفريقيا السابقة، كانت هناك الكثير من الظروف، كوفيد، ووقت قصير للتحضير، كان العمل صعبا بعض الشيء، على عكس التحضير لكأس إفريقيا كوت ديفوار، الذي جرى في أحسن الظروف، وأنا مقتنع بأننا جاهزون”.