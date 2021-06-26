محرز وآخر أخبار “الميركاتو” الصيفي

طرأ جديد، السبت، بِخصوص النجم الجزائري رياض محرز وسوق الانتقالات الصيفية التي رُفع ستارها مُؤخّرا.

وذكرت تقارير صحفية بريطانية صادرة، الجمعة، استعداد إدارة نادي مانشسستر سيتي لِبيع بعض اللاعبين هذه الصائفة بينهم رياض محرز، لِتعويض المبلغ الضخم (116 مليون أورو) الخاص بِشراء مهاجم أستون فيلا الإنجليزي جاك غريليش.

وقال الخبير في سوق الانتقالات الإيطالي فاريتسيو رومانو، السبت، إنه وصلته معلومات من نادي مانشستر سيتي، فحواها أن المدرب جوسيب غوارديولا لا يرغب في بيع محرز هذه الصائفة، كما رُوّج له في الأيّام القليلة الماضية.

وأضاف فاريتسيو رومانو في تصريحات نقلتها على لسانه الصحافة البريطانية، أنه لا يدري بِالضبط مصير محرز في الأيّام الأخيرة لـ “الميركاتو” (شهر أوت المقبل)، لكن كلّ ما يعلمه حاليا أن قائد “محاربي الصحراء” باقٍ في فريق “الأزرق السّماوي”.

ويرتبط الجناح رياض محرز (30 سنة) مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بِعقدٍ، تنقضي مدّته صيف 2023.