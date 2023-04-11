محرز و”السّيتي” يضعان قدما في نصف النّهائي الأوروبي

وضع اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز وفريقه مانشستر سيتي الإنجليزي سهرة الثلاثاء، قدما في نصف نهائي رابطة أبطال أوروبا.

وفاز فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بِثلاثية نظيفة على الزّائر نادي بايرن ميونيخ الألماني، لِحساب ذهاب ربع نهائي المسابقة الأوروبية الأولى للأندية.

وتابع الجناح محرز هذه المباراة من دكّة بدلاء فريقه “السّيتي”.

وتُجرى مواجهة العودة بِألمانيا سهرة الـ 19 من أفريل الحالي.

ويُمكن القول إن فريق المدرب جوسيب غوارديولا خطا خطوة عملاقة نحو محطّة المُربّع الذّهبي، ولو أن كرة القدم ليست علما دقيقا.