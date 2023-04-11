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رياضة

محرز و”السّيتي” يضعان قدما في نصف النّهائي الأوروبي

علي بهلولي
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محرز و”السّيتي” يضعان قدما في نصف النّهائي الأوروبي
رياض محرز قبيل انطلاق المباراة.

وضع اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز وفريقه مانشستر سيتي الإنجليزي سهرة الثلاثاء، قدما في نصف نهائي رابطة أبطال أوروبا.

وفاز فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بِثلاثية نظيفة على الزّائر نادي بايرن ميونيخ الألماني، لِحساب ذهاب ربع نهائي المسابقة الأوروبية الأولى للأندية.

وتابع الجناح محرز هذه المباراة من دكّة بدلاء فريقه “السّيتي”.

وتُجرى مواجهة العودة بِألمانيا سهرة الـ 19 من أفريل الحالي.

ويُمكن القول إن فريق المدرب جوسيب غوارديولا خطا خطوة عملاقة نحو محطّة المُربّع الذّهبي، ولو أن كرة القدم ليست علما دقيقا.

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