محرز وبونجاح ضمن فريق الأحلام الإفريقي لعام 2021

كشف الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء عن فريق الأحلام الإفريقي لعام 2021 والذي ضم النجمين رياض محرز وبغداد بونجاح.

وعرفت التشكيلة المثالية للاعبين الأفارقة وجود رياض محرز كأساسي، في حين تواجد بغداد بونجاح على مقاعد البدلاء.

وفيما يلي تشكيلة العام للاعبين الأفارقة:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي “السنغال، تشيلسي الإنجليزي”

خط الدفاع: خاليدو كوليبالي “السنغال، نابولي الإيطالي”، أشرف حكيمي “المغرب، باريس سان جيرمان”، علي معلول “تونس، الأهلي المصري”.

خط الوسط: أمادو هايدارا “مالي، لايبزيج الألماني”، إدريسا جاي “السنغال، باريس سان جيرمان”، فرانك كيسييه “ساحل العاج، ميلان الإيطالي”

خط الهجوم: رياض محرز “الجزائر، مانشستر سيتي”، محمد صلاح “مصر، ليفربول”، سيباستيان هالير “ساحل العاج، أياكس أمستردام الهولندي”، ساديو ماني “السنغال، ليفربول”

في حين يتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

بغداد بونجاح ” الجزائر” السد القطري، أندريه أونانا “الكاميرون، أياكس أمستردام”، إيريك بايلي “ساحل العاج، مانشستر يونايتد”، جويل ماتيب “الكاميرون، ليفربول”، توماس بارتي “غانا، أرسنال”، نابي كيتا “غينيا، ليفربول”، حكيم زياش “المغرب، تشيلسي”.

المدير الفني: بيتسو موسيماني “جنوب إفريقيا، النادي الأهلي.