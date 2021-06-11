محرز وثلاثي “الرّقاد وبيع البلاد”!

بات المدافع التونسي أسامة الحدادي مساء الجمعة، ثالث ضحية للثعلب الجزائري رياض محرز.

حدث ذلك خلال المباراة الودّية، التي جمعت بين المنتخب الوطني الجزائري ومضيفه التونسي.

وحاول الحدادي الإستلقاء على أرضية الميدان خلف جدار دفاع منتخبه التونسي في الدقيقة الـ 28، من أجل صدّ تسديدة محرز في مخالفة مباشرة. لكن هذا الأسلوب فشل، وتمكّن قائد “محاربي الصحراء” من هزّ شباك حارس المرمى معز حسن حامي عرين “نسور قرطاج”.

وقبل أسامة الحدادي، طبّقا لاعبان آخران الأسلوب ذاته دون طائل، وهما: المهاجم النيجيري هنري أونييكورو في مباراة منتخب بلاده والجزائر، بِرسم نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2019 بِمصر، ومتوسط الميدان الإيطالي ماركو فيراتي خلال مباراة فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي والضيف مانشستر سيتي الإنجليزي، لِحساب ذهاب نصف نهائي رابطة أبطال أوروبا نسخة 2020-2021. كما تُظهره صور أشرطة الفيديو الثلاثة المُدرجة أدناه.

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي سهرة الجمعة، بعد تكرار الحدادي لِسيناريو أونييكوري وفيراتي، وتألّق محرز في اختراق الجدار وهزّ الشباك.