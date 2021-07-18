محرز وجديد سوق التحويلات

يبقى مستقبل النجم الجزائري رياض محرز يشغل الصحافة البريطانية، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرتبط الجناح رياض محرز (30 سنة) مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بِعقدٍ، تنقضي مدّته صيف 2023.

وكانت تقارير صحفية بريطانية قد ذكرت عند نهاية الموسم المُنقضي، بِأن محرز أحد اللاعبين الذين ترغب إدارة نادي مانشستر سيتي في بيعهم هذه الصائفة.

ولكن صحيفة “مانشستر إيفنينغ نيوز” ذكرت في أحدث تقرير لها، بِأن إدارة نادي “الأزرق السمّاوي” تستعدّ لِتجديد عقد محرز.

وأضافت أن مسؤولي نادي مانشستر سيتي سيشرعون في المفاوضات مع محرز، في الأيّام القليلة المقبلة.

واستحسنت إدارة فريق “السيتي” العروض الفنية التي يُقدّمها محرز، وهو ما جعلها تُسارع بِطرح مُقترح تجديد العقد. فضلا عن رغبة بعض الأندية المُتخمة ماديا في إغراء الدولي الجزائري، وجلبه للاستفادة من خدماته، أبرزها باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان رياض محرز قد صرّح في أكثر من ظهور إعلامي، بِأنه يرغب في مواصلة المغامرة الكروية الاحترافية في نادي مانشستر سيتي، حتى تنقضي مدّة العقد.