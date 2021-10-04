-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

محرز وصلاح وماني نجوم كلاسيكو العالم الجديد

سليم.ع
  • 375
  • 0
محرز وصلاح وماني نجوم كلاسيكو العالم الجديد

نالت مباراة القمة بين ليفربول ومانشستر سيتي، التي انتهت على نتيجة التعادل بهدفين لمثلهما حيزا كبيرا من اهتمام وسائل الإعلام العالمية، التي وصفتها بالكلاسيكو الجديد .

وأشارت أغلب التقارير الإعلامية إلى تزايد الإهتمام الجماهيري عبر العالم، بالمواجهة النارية بين ليفربول ومانشستر سيتي، خاصة في ظل فقدان الكلاسيكو الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة لبريقه، بعد مغادرة كريستيانو رونالدو وميسي.

وجاء في تقرير لإذاعة فرنسا الدولية، أن الجزائري رياض محرز والمصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني يعتبرون النجوم الجدد، الذين يشكلون الفاعلين الأساسين في كلاسيكو العالم الجديد.

وأضاف التقرير، أن الجزائري رياض محرز الذي لم يشارك في المباراة قدم فرصة ذهبية لكل من صلاح وماني للتألق في المواجهة. قبل أن تتطرق إلى مشاركاته القليلة أمام ليفربول منذ قدومه إلى مانشستر سيتي.

مقالات ذات صلة
الإعلام الفرنسي يسخر من حادثة اللاعب الفرانكو جزائري “لاغا”

الإعلام الفرنسي يسخر من حادثة اللاعب الفرانكو جزائري “لاغا”

لهذه الأسباب أبعد بلماضي ديلور عن مواجهتي النيجر!

لهذه الأسباب أبعد بلماضي ديلور عن مواجهتي النيجر!

مدرب آدم وناس السابق يقدم هذه النصيحة لسباليتي

مدرب آدم وناس السابق يقدم هذه النصيحة لسباليتي

“يانيس لاغا” يعتزّ بِتمثيل ألوان الجزائر

“يانيس لاغا” يعتزّ بِتمثيل ألوان الجزائر

محرز في “راحة” قبيل امتحانَي النيجر

محرز في “راحة” قبيل امتحانَي النيجر

بعثة منتخب الخيول في المغرب تحسبا لجيبوتي

بعثة منتخب الخيول في المغرب تحسبا لجيبوتي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد