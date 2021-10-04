محرز وصلاح وماني نجوم كلاسيكو العالم الجديد

نالت مباراة القمة بين ليفربول ومانشستر سيتي، التي انتهت على نتيجة التعادل بهدفين لمثلهما حيزا كبيرا من اهتمام وسائل الإعلام العالمية، التي وصفتها بالكلاسيكو الجديد .

وأشارت أغلب التقارير الإعلامية إلى تزايد الإهتمام الجماهيري عبر العالم، بالمواجهة النارية بين ليفربول ومانشستر سيتي، خاصة في ظل فقدان الكلاسيكو الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة لبريقه، بعد مغادرة كريستيانو رونالدو وميسي.

وجاء في تقرير لإذاعة فرنسا الدولية، أن الجزائري رياض محرز والمصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني يعتبرون النجوم الجدد، الذين يشكلون الفاعلين الأساسين في كلاسيكو العالم الجديد.

وأضاف التقرير، أن الجزائري رياض محرز الذي لم يشارك في المباراة قدم فرصة ذهبية لكل من صلاح وماني للتألق في المواجهة. قبل أن تتطرق إلى مشاركاته القليلة أمام ليفربول منذ قدومه إلى مانشستر سيتي.