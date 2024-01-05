محرز يتألق بأرقام مميزة في دوري “روشن” السعودي

ثلاث إحصائيات مميزة للدولي الجزائري

استعرضت شبكة “صوفاكاسكور” الشهيرة 3 إحصاءات مميزة للنجم الجزائري رياض محرز، محترف النادي أهلي جدة، وذلك منذ حضوره إلى دوري روشن السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023.

وقالت الشبكة المتخصصة في الأرقام والإحصاءات، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، إن الدولي الجزائري هو الأكثر منحًا للتمريرات المفتاحية في بطولة دوري روشن السعودي، برصيد 62 تمريرة، بعد مرور 19 جولة من عمر المسابقة.

كما أن رياض محرز هو الأكثر صناعة للفرص الخطيرة في دوري روشن، برصيد 14 فرصة، متفوقًا على الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الاتحاد، وزميله البرازيلي إيغور كورنادو، حيث صنع كل منهما 13 فرصة.

أما الرقم الثالث، فهو وجود محرز ضمن قائمة أفضل صانعي الأهداف ببطولة دوري روشن السعودي، برصيد 7 “أسيست”، فيما يعتلي اللائحة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي صنع لزملائه في النصر 9 أهداف.

وكان رياض محرز -البالغ من العمر 32 عامًا- قد انضم إلى “الراقي” الصيف الماضي قادمًا من العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي، وتمكن من نثر سحره الكروي مع الكتيبة الأهلاوية تحت قيادة المدرب الألماني ماتياس يايسله.

وخاض النجم الجزائري 19 مباراة هذا الموسم في دوري روشن السعودي، وأحرز 8 أهداف، وقدم 7 تمريرات حاسمة، علمًا بأن عقده مع النادي الجداوي ينتهي في عام 2027.

ويُعد محرز من أهم أعمدة الأهلي خلال الموسم الحالي، والأكثر تأثيرًا في خط هجوم الفريق، وقد أسهم بقوة في احتلال فريقه المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 40 نقطة، بفارق 6 نقاط عن النصر الوصيف، و13 نقطة عن الهلال صاحب الصدارة.

ويستعد محرز حاليًّا للمشاركة مع المنتخب الجزائري في بطولة كأس إفريقيا 2023، التي تحتضنها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 جانفي وحتى 11 فيفري المقبل.

ويطمح محترف الأهلي في التتويج للمرة الثانية بـ”الكان” في مشواره، بعد أن حصد اللقب مع “محاربي الصحراء” من قبل في عام 2019، ويمتلك محرز في مسيرته 89 مباراة دولية، أحرز خلالها 30 هدفًا.