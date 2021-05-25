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رياضة

محرز يتنزّه رفقة زوجته قبل “معركة” بورتو

علي بهلولي
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محرز يتنزّه رفقة زوجته قبل “معركة” بورتو
محرز وليالي الأنس في لندن (صورة: صحيفة "دايلي ميل")

اصطحب النجم الجزائري رياض محرز معه زوجته تايلور وارد مساء الإثنين، إلى أحد المطاعم الفاخرة بِالعاصمة البريطانية لندن.

جاء ذلك بعد إسدال ستار الموسم الكروي في إنجلترا، وتتويج محرز رفقة فريقه مانشستر سيتي بِلقب منافسة “البريمرليغ”.

ووصفت صحيفة “دايلي ميل” البريطانية نزهة محرز وزوجته بـ “العشاء الرومانسي”، وذلك في تقرير لها نشرته، الإثنين.

ويكون رياض محرز بِصدد تبديد الضّغط، وإعادة شحن البطّاريات، قبيل المباراة “التاريخية” له ولِفريقه مانشستر سيتي مساء السبت المقبل، أمام نادي تشيلسي الإنجليزي بِمدينة بورتو البرتغالية. في إطار نهائي رابطة أبطال أوروبا.

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التعليقات
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  • Bela

    شحن البطّاريات أو تفريغ البطريات ‘ سوف نرى دلك نهاية الأسبوع

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  • Adem

    يا اخي هيّ صاحبته وليست زوجته ،كن على يقين انه لم يكن هنك زفاف ولا زغاريد

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