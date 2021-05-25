محرز يتنزّه رفقة زوجته قبل “معركة” بورتو

اصطحب النجم الجزائري رياض محرز معه زوجته تايلور وارد مساء الإثنين، إلى أحد المطاعم الفاخرة بِالعاصمة البريطانية لندن.

جاء ذلك بعد إسدال ستار الموسم الكروي في إنجلترا، وتتويج محرز رفقة فريقه مانشستر سيتي بِلقب منافسة “البريمرليغ”.

ووصفت صحيفة “دايلي ميل” البريطانية نزهة محرز وزوجته بـ “العشاء الرومانسي”، وذلك في تقرير لها نشرته، الإثنين.

ويكون رياض محرز بِصدد تبديد الضّغط، وإعادة شحن البطّاريات، قبيل المباراة “التاريخية” له ولِفريقه مانشستر سيتي مساء السبت المقبل، أمام نادي تشيلسي الإنجليزي بِمدينة بورتو البرتغالية. في إطار نهائي رابطة أبطال أوروبا.