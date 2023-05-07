محرز يحقق رقما جديدا في الدوري الإنجليزي
يواصل الدولي الجزائري رياض محرز تألقه رفقة ناديه مانشستر سيتي، محققا رقما جديدا في الدوري الإنجليزي.
وقدم محرز تمريرتين حاسمتين في مباراة السبت التي فاز فيها ناديه على ليدز يونايتد، بهدفين مقابل هدف واحد.
📊| رياض محرز أول لاعب افريقي يكمل 60 تمريرة حاسمة ” أسيست” في تاريخ البريميرليغ.🇩🇿💙 pic.twitter.com/Z3EjUUzCoZ
— Insider City (@InsiderCity_Ar) May 6, 2023
وأصبح محرز اللاعب الإفريقي الأول الذي يصنع 60 هدفا في الدوري الإنجليزي.
📊| رياض محرز أكثر لاعب صناعة للأهداف في البريميرليغ من بعد كأس العالم (9 أسيست). pic.twitter.com/66Uaby4Hnl
— Insider City (@InsiderCity_Ar) May 6, 2023
ويتصدر محرز أكثر اللاعبين صناعة الأهداف في البريميرليغ منذ كأس العالم، وذلك برصيد 9 أهداف، مقابل 8 أهداف للثنائي ترينت ألكسندر أرنولد، ظهير ليفربول، ولياندرو تروسارد مهاجم آرسنال.