محرز يحقق رقما جديدا في الدوري الإنجليزي

يواصل الدولي الجزائري رياض محرز تألقه رفقة ناديه مانشستر سيتي، محققا رقما جديدا في الدوري الإنجليزي.

وقدم محرز تمريرتين حاسمتين في مباراة السبت التي فاز فيها ناديه على ليدز يونايتد، بهدفين مقابل هدف واحد.

وأصبح محرز اللاعب الإفريقي الأول الذي يصنع 60 هدفا في الدوري الإنجليزي.

ويتصدر محرز أكثر اللاعبين صناعة الأهداف في البريميرليغ منذ كأس العالم، وذلك برصيد 9 أهداف، مقابل 8 أهداف للثنائي ترينت ألكسندر أرنولد، ظهير ليفربول، ولياندرو تروسارد مهاجم آرسنال.