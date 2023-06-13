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رياضة

محرز يردّ على العرض السعودي

علي بهلولي
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محرز يردّ على العرض السعودي
الأرشيف

ردّ اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز على عرض الانضمام إلى فريق الأهلي السعودي.

وترغب إدارة الأهلي في جلب قائد “مُحاربي الصّحراء” إلى البطولة السعودية، كجزء من خطّة رياضية شاملة وواعدة لِسلطات البلد.

ورفض محرز بِلباقة مُقترح إدارة نادي الأهلي السعودي، يقول الموقع البريطاني “فوتبال إنسايد” في تقرير له نشره، الثلاثاء.

وبِخصوص العرض، قال المصدر إنّه يتضمّن أجرة سنوية بِقيمة 40 مليون جنيه استرليني (46 مليون أورو)، دون احتساب منح وامتيازات أُخرَين يرفعان المبلغ المالي. مع إمضاء عقد مدّته 3 مواسم انطلاقا من صيف 2023.

ولن تطويَ إدارة نادي الأهلي السعودي الملفّ، وستعود في الأيّام القليلة المُقبلة بِعرض آخر أكثر إغراءً، لِإقناع رياض محرز بِارتداء زيّ فريقها الكروي. استنادا إلى وسيلة الإعلام البريطاني.

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