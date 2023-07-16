محرز يردّ على العرض السعودي

ردّ قائد المنتخب الوطني الجزائري رياض محرز على عرض الانتداب، الذي اقترحته إدارة نادي الأهلي السعودي.

وعلى غرار كبرى الأندية السعودية، تسعى إدارة فريق أهلي جدّة لِتعزيز الصفوف بِنجوم اللّعبة المُنتشرين عبر أرجاء المعمورة، وأوروبا تحديدا. ضمن سياسة رياضية انتهجها المسؤولون هناك.

وأبدى رياض محرز قبولا للصّفقة، ورغبة في تغيير الأجواء، فيما يُنتظر أن لا تطول مدّة الردّ النّهائي لِإدارة ناديه مانشستر سيتي الإنجليزي. كما أوردته شبكة القنوات التلفزيونية الأمريكية “سي بي إس”. عِلما أن الدولي الجزائري (32 سنة) ما زال مُرتبطا مع فريق “الأزرق السّماوي” بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2025.

وبِموافقته على الطّلب، وفي حال ترسيم رحيله، فسيقبض رياض محرز أجرة سنوية قيمتها 50 مليون أورو (5 أضعاف راتبه الحالي)، ويرتفع الرّقم بِإضافة المنح والامتيازات. تقول صحيفة “ديلي ميل” البريطانية في تقرير لها نشرته، السبت. وتابعت أن المُقترح يتضمّن أيضا عقدا يدوم عامَين.