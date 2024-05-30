محرز يرد على الناخب الوطني بيتكوفيتش

ردّ الدولي الجزائري رياض محرز على التصريحات التي أدلى بها الناخب الوطني بيتكوفيتش حول عدم استدعاء نجم الأهلي السعودي لتربص شهر جوان.

وأكد رياض محرز عبر حسابه على منصة “إكس”، أنه لم يتلق أي اتصال من الناخب الوطني أو “الفاف”.

وأضاف محرز: “عانيت من آلام خفيفة على مستوى الركبة، غبت عن آخر مبارتين مع الأهلي لأكون جاهزا لتربص “الخضر”، حظا موفقا للمنتخب الوطني في المباريات المقبلة، كنت أتمنى الحضور في المواجهتين المهمتين، واحترم خيارات المدرب”.

وقال بيتكوفيتش خلال الندوة الصحفية التي أعلن خلالها عن قائمة اللاعبين المعنيين بمبارتي غينيا وأوغندا إنه تحدث مع رياض محرز في شهر مارس وطلب اللاعب الاعفاء آنذاك بسبب عدم جاهزيته”.

وتابع: ” قلت له إنه عندما يشعر أنه قادر على تقديم الاضافة يمكنه الاتصال بالمسؤولين.. محرز متواجد في القائمة الموسعة ولم أتلق أي اتصال من طرفه، أبواب المنتخب مفتوحة دائماً لمحرز ولكل اللاعبين”.