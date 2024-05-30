-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

محرز يرد على الناخب الوطني بيتكوفيتش

عمر سلامي
  • 905
  • 0
محرز يرد على الناخب الوطني بيتكوفيتش
أرشيف
رياض محرز

ردّ الدولي الجزائري رياض محرز على التصريحات التي أدلى بها الناخب الوطني بيتكوفيتش حول عدم استدعاء نجم الأهلي السعودي لتربص شهر جوان.

وأكد رياض محرز عبر حسابه على منصة “إكس”، أنه لم يتلق أي اتصال من الناخب الوطني أو “الفاف”.

وأضاف محرز: “عانيت من آلام خفيفة على مستوى الركبة، غبت عن آخر مبارتين مع الأهلي لأكون جاهزا لتربص “الخضر”، حظا موفقا للمنتخب الوطني في المباريات المقبلة، كنت أتمنى الحضور في المواجهتين المهمتين، واحترم خيارات المدرب”.

وقال بيتكوفيتش خلال الندوة الصحفية التي أعلن خلالها عن قائمة اللاعبين المعنيين بمبارتي غينيا وأوغندا إنه تحدث مع رياض محرز في شهر مارس وطلب اللاعب الاعفاء آنذاك بسبب عدم جاهزيته”.

وتابع: ” قلت له إنه عندما يشعر أنه قادر على تقديم الاضافة يمكنه الاتصال بالمسؤولين.. محرز متواجد في القائمة الموسعة ولم أتلق أي اتصال من طرفه، أبواب المنتخب مفتوحة دائماً لمحرز ولكل اللاعبين”.

مقالات ذات صلة
رئيس “الفيفا” يوجه رسالة لرونالدو

رئيس “الفيفا” يوجه رسالة لرونالدو

عوّار يُسافر مع فريقه إلى أستراليا وبن ناصر يغيب

عوّار يُسافر مع فريقه إلى أستراليا وبن ناصر يغيب

عودة خصوم بلماضي إلى مطاردة بلايلي

عودة خصوم بلماضي إلى مطاردة بلايلي

هكذا عادت شبيبة جيجل إلى القسم الثاني بعد 37 سنة

هكذا عادت شبيبة جيجل إلى القسم الثاني بعد 37 سنة

رامي بن سبعيني رسميا خارج تشكيلة دورتموند في نهائي رابطة ألبطال

رامي بن سبعيني رسميا خارج تشكيلة دورتموند في نهائي رابطة ألبطال

رياض محرز يتفوق على رونالدو ونجم الهلال

رياض محرز يتفوق على رونالدو ونجم الهلال

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد