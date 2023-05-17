محرز يستعدّ للتفوّق على خمسة أفارقة لعبوا في “البريمرليغ”

يتّجه النّجم الجزائري رياض محرز نحو تحطيم رقم قياسي إفريقي آخر، عند نهاية الموسم الحالي.

ولم يسبق لِأيّ لاعب إفريقي بلوغ هذه الغاية، والأمر يتعلّق بِنيل لقب بطولة إنجلترا والكأس المحلّية وكأس رابطة أبطال أوروبا، دفعة واحدة في الموسم ذاته.

ويخوض الجناح محرز مع فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي نهائي رابطة أبطال أوروبا، ضد نادي الإنتر الإيطالي في الـ 10 من جوان المقبل.

وقبل ذلك بِسبعة أيّام، يلعب محرز وفريقه “الأزرق السّماوي” نهائي كأس إنجلترا، ضد نادي مانشستر يونايتد.

وفي مسابقة البطولة الإنجليزية، يتصدّر مانشستر سيتي لائحة الترتيب، ومُتقدّما بِفارق 4 نقاط عن الوصيف أرسنال. وتنقص محرز وزملاؤه 3 مقابلات عن إسدال السّتار، نظير مواجهتَين فقط لِفريق “المدفعجية”.

وفي حال نيل محرز وفريقه “السّيتي” لقب بطولة إنجلترا وكأس هذا البلد وكأس رابطة أبطال أوروبا 2023، فسيُدوّن قائد “مُحاربي الصّحراء” اسمه في السّجل، أوّل لاعب إفريقي ينشط في “البريمرليغ” يحصد هذه التتويجات الثلاثة في موسم واحد.

وتوقّفت تتويجات اللاعبين الأفارقة في إنجلترا وفي موسم واحد، عند كأسَين أو لقبَين على أقصى تقدير، نذكرهم في: حارس منتخب زيمبابوي بروس غروبيلار، الذي افتكّ في صفوف نادي ليفربول لقب “البريمرليغ” وكأس رابطة أبطال أوروبا (بِالصّيغة القديمة/ كأس أوروبا للأندية البطلة) عام 1984، لكنه لم ينجح في نيل كأس إنجلترا، حيث تجمّد المشوار في الدور الـ 16.

وفي عام 2012، حصد 4 لاعبين أفارقة تتويجَين فقط بِزيّ نادي تشيلسي مُمثّلَين في رابطة أبطال أوروبا وكأس إنجلترا، وهم: الإيفواريان ديدييه دروغبا وسالومون كالو، والغاني مايكل إسيان، والنيجيري جون أوبي مايكل. بينما تموقع فريقهم في الرتبة الـ 6 عند انتهاء البطولة الإنجليزية لِتلك النّسخة.

ووجب التذكير بِأن رياض محرز بِصدد تحطيم رقم قياسي إفريقي آخر، مُمثّل في أوّل لاعب من القارة السّمراء ينال 5 ألقاب لِمنافسة “البريمرليغ”.

وسجّل الجناح رياض محرز هذا الموسم 15 هدفا، ووزّع 12 تمريرة حاسمة، لِمصلحة فريق مانشستر سيتي في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية. ما يُفيد أن الدولي الجزائري ترك بصمة قوية في نسخة 2022-2023، حتى ولو خرج نادي “الأزرق السّماوي” خاليَ الوفاض.