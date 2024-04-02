محرز يعلّق بعد الفوز في داربي جدة على رفقاء بن زيمة

أعرب الدولي الجزائري، نجم نادي الأهلي السعودي، رياض محرز عن سعادته بعد الفوز المحقق على رفقاء بن زيمة، في داربي جدة.

وحسم رفقاء محرز داربي جدة أمام الاتحاد بهدف دون رد، سجله فراس البريكان.

وقال محرز بعد المباراة التي شارك فيها أساسيا، قبل أن يستبدل في الدقائق الأخيرة من اللقاء : ” المباراة عرفت ندية كبيرة، نحن سعداء بالفوز في الداربي، بغض النظر عن المستوى المقدم لأننا نحن بحاجة ماسة للانتصار، وكذلك بحاجة للتأكيد”.

لاعبا #الأهلي السعودي الجزائري #رياض_محرز والتركي #ميريح_ديميرال في لقاء خاص لـ #قنوات_الكاس بعد الفوز بديربي جدة على الاتحاد بهدف نظيف pic.twitter.com/N9aFo5yPF1 — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) April 1, 2024

وأضاف محرز في تصريحات لقناة “الكأس” القطرية: ” الجمهور في الداربي كان رائعا، وأنصارنا قدموا لنا الدعم اللازم في المباراة”.

رياض محرز يمكنه استلام أي كرة بأي قوة في أي مكان بنفس الدقة 🇩🇿👌pic.twitter.com/lN2hHJlCFH — GOAL Arabia (@GoalAR) April 2, 2024

ويحتل الأهلي المركز الثالث في الدوري السعودي بعد أن رفع رصيده إلى 51 نقطة، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة 46 في المركز الرابع.