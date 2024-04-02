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رياضة

محرز يعلّق بعد الفوز في داربي جدة على رفقاء بن زيمة

عمر سلامي
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محرز يعلّق بعد الفوز في داربي جدة على رفقاء بن زيمة
ح.م
رياض محرز

أعرب الدولي الجزائري، نجم نادي الأهلي السعودي، رياض محرز عن سعادته بعد الفوز المحقق على رفقاء بن زيمة، في داربي جدة.

وحسم رفقاء محرز داربي جدة أمام الاتحاد بهدف دون رد، سجله فراس البريكان.

وقال محرز بعد المباراة التي شارك فيها أساسيا، قبل أن يستبدل في الدقائق الأخيرة من اللقاء : ” المباراة عرفت ندية كبيرة، نحن سعداء بالفوز في الداربي، بغض النظر عن المستوى المقدم لأننا نحن بحاجة ماسة للانتصار، وكذلك بحاجة للتأكيد”.

وأضاف محرز في تصريحات لقناة “الكأس” القطرية: ” الجمهور في الداربي كان رائعا، وأنصارنا قدموا لنا الدعم اللازم في المباراة”.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في الدوري السعودي بعد أن رفع رصيده إلى 51 نقطة، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة 46 في المركز الرابع.

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