محرز يفرض منطقه .. وعطال يقنع أمام الميلان

نال الدولي الجزائري رياض محرز الكثير من الإشادة نظير الأداء الذي قدمه في المباراة الودية أمام نادي بارنسلي.

واختارت صحيفة “مانشستر إفنينغ نيوز” محرز كأفضل لاعب في المباراة الودية، بمنحه أعلى علامة وهي 9 نقاط، فيما تراوحت أغلب النقاط الأخرى المقدمة لزملائه ما بين 5 و7 نقاط.

وأشادت ذات الصحيفة، بالمردود المقدم من طرف الدولي الجزائري، وأكدت أنه يسير نحو حجز مكانته على الجهة اليمنى من الهجوم، مهما كانت الأسماء المنافسة له في المنصب، سواء الموجودة في التشكيلة أو التي تود الإدارة استقدامها.

ومن جهتها أثنت الصفحة الرسمية، لـ”السيتي”، على أداء محرز في ودية بارنسلي، وكتبت: ” ساحر العرب رياض محرز بنشر سحره في ودية بارنسلي، صنع الهدف الأول وسجل الهدف الثالث، وساهم في الهدفين الثاني والرابع، وسجل في المباراة الثانية على التوالي”.

وفي فرنسا، وبمناسبة اللقاء الودي الذي جمع بين نادي نيس وضيفه نادي ميلان الإيطالي، ظهر الدولي الجزائري يوسف عطال بأداء راق، حيث دخل أساسيا في المباراة، قبل أن يتم استبداله في الدقيقة الـ70، وقدم الدولي الجزائري، مردودا دفاعيا في المستوى، حيث وقف سدا منيعا، أمام مهاجمي الميلان، كما ساهم في الكثير من المرات في هجمات فريقه.

وعرفت المباراة التي انتهت على نتيجة التعادل بهدف لمثله، غياب لاعب وسط ميدان نادي نس، هشام بوداوي بعد وفاة والده، وغاب إسماعيل بن ناصر من جانب الميلان، لعدم تنقله إلى نيس، عقب إصابته بفيروس كورونا، والتزامه بفترة الحجر الصحي.