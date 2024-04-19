محرز يقرر العودة إلى “الخضر” وسيكون حاضرا في تربص جوان المقبل

تواصل مع بيتكوفيتش وأكد له جاهزيته

قرر قائد “الخضر”، رياض محرز، مواصلة المغامرة مع “محاربي الصحراء”، والعودة رسميا بداية من تربص شهر جوان القادم، الذي ستتخلله مباراتان رسميتان ضد غينيا وأوغندا، لحساب الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، التي ستحتضنها ثلاث دول هي أميركا وكندا والمكسيك.

وبحسب موقع “العربي الجديد”، فإن رياض محرز تواصل مع مسؤولي المنتخب الوطني، ومن دون شك أنه تحدث مع الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، وأكد تجاوزه للمرحلة السابقة وجاهزيته النفسية والبدنية للعودة من جديد إلى التشكيلة الوطنية.

وكان رياض محرز، المحترف حاليا في صفوف الأهلي السعودي، طلب من المدرب فلاديمير بيتكوفيتش، إعفاءه من تربص مارس الماضي، لعدم وجوده في كامل جاهزيته الذهنية والبدنية، وخوض المباراتين الوديتين أمام بوليفيا وجنوب أفريقيا، علما وأن عديد المصادر كانت أشارت بأن نجم مانشستر سيتي الأنجليزي السابق يفكر في إمكانية الاعتزال الدولي ووضع حد لمسيرته مع المنتخب الوطني، وهذا على خلفية تأثره بالانتقادات التي كان تعرّض لها بسبب أدائه المتواضع في كأس أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، في وقت ربطت أطراف أخرى موقفه بقرار رئيس الفاف التخلي عن خدمات المدرب جمال بلماضي، بالنظر للعلاقة كانت تربط الرجلين.

وينتظر، أن تكون عودة رياض محرز جد مفيدة بالنسبة للمنتخب الوطني الذي يبقى بحاجة إلى خدمات لاعب من طرازه، حيث ما يزال قادرا على العطاء وتقديم الإضافة اللازمة في المنتخب ومساعدة الجيل الجديد للاعبين الشبان.

إلى ذلك، يبقى محرز يحظى بالاحترام والتقدير من طرف جميع اللاعبين في المنتخب الوطني، وهو ما كان أكده عديد اللاعبين وعلى رأسهم العائد ياسين براهيمي، الذي كان أشار في تصريحاته عقب عودته أن محرز ما زال هو القائد للمنتخب الوطني.

من جهة أخرى، من الممكن جدا أن يمنح الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، دورا جديدا لمحرز في منظومة لعب المنتخب الوطني الجديد وهذا على خلاف ما كان يقوم به في عهد المدرب الوطني السابق.

وبالرغم من إمكانياته وقدراته الفنية، سيواجه محرز في حالة ترسمت عودته من جديد منافسة شرسة في منصبه من طرف الأسماء الشابة الصاعدة، لاسيما المتألقة منها في أوروبا، التي كانت كسبت نقاط كثيرة في التربص الماضي، في صورة المهاجم أنيس حاج موسى الذي سيحمل ألوان فينرود الهولندي الموسم القادم.